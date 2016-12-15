Зерде и Самрук-Казына Бизнес Сервис подписали меморандум о сотрудничестве

Его цель — способствование решению стратегических задач, направленных на развитие государственных цифровых услуг.

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» подписал меморандум о взаимопонимании с ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис». Его цель — способствование решению стратегических задач, направленных на развитие государственных цифровых услуг, и развитие отрасли инфокоммуникаций Республики Казахстан.

В рамках настоящего меморандума между компаниями планируется дальнейшее сотрудничество по следующим направлениям:

— содействовие в разработке предложений и рекомендаций по повышению качества подготовки ИКТ-специалистов в ВУЗах РК, а также реализация совместных проектов в области образования, подготовки, переподготовки, повышении квалификации ИКТ-специалистов

— проведение совместных аналитических работ по оценке текущей и прогнозной потребности в ИКТ кадрах на краткосрочные и долгосрочные периоды в разных секторах экономики

— обмен опытом и знаниями в направлении цифровой трансформации, архитектуры предприятия, управления изменениями, портфельному/программному управлению

— участие в совместном определении фреймворков и спецификаций для создания открытых платформ (Open Platform) для катализации отечественного ИКТ сектора.