Подведены итоги республиканского молодежного конкурса инновационных проектов «NURINTECH»

Основная цель конкурса состоит в том, чтобы привлечь казахстанскую молодежь к научной и инновационной деятельности.

Объявлены имена победителей республиканского молодежного конкурса инновационных проектов «NURINTECH», учрежденного партией «Нұр Отан». Его основная цель — привлечь казахстанскую молодежь к научной и инновационной деятельности. В «NURINTECH» 5 номинаций. Это «социально значимые инновации», «техностарт», «лучший молодой ученый», «молодежный инновационный проект» и «перспектива».

Всего в рамках отбора уникальных разработок в «Нұр Отан» поступило почти 1000 заявок со всех уголков республики. Это инновационные идеи в области зеленой энергетики, химии, биологии, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, медицине, робототехнике, а также в транспортной сфере и ИТ-индустрии. В финал конкурса прошли 30 наиболее проработанных, востребованных и экономически выгодных проектов. По итогам конкурса определены 20 финалистов.

Гран-при и 2 миллиона тенге получил молодой карагандинский ученый Нұржан Есмагамбет, который создал первый дрон казахстанского производства. За первые места в номинациях предусмотрены денежные призы в 1 миллион тенге, за вторые — 500 000, за третьи — 250 000 тенге. Кроме того, победителю в номинации «Перспектива» будет предоставлен грант на обучение в одном из лучших высших учебных заведений Казахстана, а участники, занявшие вторые и третьи места, получили еще и поощрительные призы — ноутбуки и планшеты.