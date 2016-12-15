Казахстанцы смогут получить совет прокурора через мобильное приложение

Сборник «100 советов прокурора» доступен на сайте, а также в виде приложения на платформах IOS и Android.

Мобильное приложение «100 советов прокурора» и специальная страница на сайте Генеральной прокуратуры дают возможность иметь постоянный доступ к жизненным советам, сказал вр. и.о. первого проректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Наиль Ахметзакиров в ходе пресс-конференции на информационной площадке Службы центральных коммуникаций.

«Нас прокуроров по стране более 5 тысяч человек. И каждый из нас задействован в приеме граждан. Мы решили дать совет — как наиболее эффективно поступать гражданам в той или иной правовой ситуации», — сказал Наиль Ахметзакиров.

Доступ населения к данному сборнику представлен на двух языках на сайте Генеральной прокуратуры, портале 115.kz и в виде бесплатного мобильного приложения на платформах IOS и Android.

«Дальнейшее развитие электронной версии сборника рассчитано на постоянное обновление советов, активность законодательных ссылок и интеграция с государственными сайтами», — сообщил Наиль Ахметзакиров.