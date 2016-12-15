Стандарты регламентируют единые требования к принципиально новым возможностям централизованного управления городскими процессами

МИР РК разработало для Астаны девять основополагающих стандартов в сфере «умных городов», опытом внедрения которых она готова поделиться с другими городами Казахстана. Об этом 13 декабря на встрече с председателем технического комитета Международной организации по стандартизации (ISO), членом Европейской коллегии «умных городов» доктором Бернардом Гиндрозом заявил аким столицы Асет Исекешев, сообщает официальный сайт Астаны. В столицу Б. Гиндроз прибыл по инициативе столичного акимата и КТРМ МИР РК.

Девять стандартов регламентируют единые требования к принципиально новым возможностям централизованного управления городскими процессами, включая высокий уровень безопасности и сервисов, за счет инновационных решений в области энергосбережения, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, экологии и информационных технологий.

Стандарты, по словам акима столицы, помогут руководству городов скорректировать свои практические действия с наилучшей международной практикой. Для этих целей в столицу, как город-лидер по внедрению стандартов «умных городов», были приглашены представители пяти городов страны — Алматы, Актобе, Атырау, Шымкента, Уральска.

«Успех создания „глобального умного города“ зависит от наличия современных методологических стандартов в области Smart Сity», — подчеркнул А. Исекешев.

В рамках семинара «Стандартизация Smart Сity» были подписаны трехсторонние меморандумы о взаимном сотрудничестве в области Smart Сity между акиматами Астаны, Актобе, Атырау, Уральска, КТРМ МИР РК и Техническим комитетом ISO 268 «Устойчивое развитие общества» в целях их технической поддержки.

Отмечается, что стандарты разработаны согласно Плану государственной стандартизации на 2016 год и утверждены приказом Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК № 290-од от 18 ноября 2016 года. Разработчик стандартов — РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» при активном участии профессионального бизнес-сообщества и специалистов по стандартизации.