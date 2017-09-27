CRM Conference «Формула успешных продаж». Алматы

Конференция ответит на вопросы о том, как привлечь новых клиентов, удержать уже существующих клиентов, выстроить правильный сервис.

Выстраивание системы продаж, которая будет увеличивать денежный поток компании, оптимизация маркетингового взаимодействия с клиентами — это важнейшие задачи любой компании. Как и в любом искусстве, здесь существует множество секретов и неочевидных вещей. Есть вопросы, которые интересуют почти всех: как привлечь новых клиентов, как удержать уже существующих клиентов, как выстроить правильный сервис. Ответы на эти вопросы вы получите на уникальной CRM Conference «Формула успешных продаж».

Своими знаниями, опытом и лайфхаками поделятся международные эксперты и лучшие казахстанские специалисты:

— Михаил Беляев (Россия), руководитель «1С-Битрикс» в Санкт-Петербурге

— Асем Кузембаева (Казахстан), главный исполнительный директор «TopSales»

— Дмитрий Розенфельд (Украина), управляющий партнер маркетинговой компании Rosenfeld & GrandMaste

— Алена Владимирская (Россия), основатель агентства «Pruffi» и онлайн-курсов «Антирабство», главный хантер Рунета

— Александр Савельев (Казахстан), управляющий директор страховой компании «Amanat»

«Системы управления отношениями с клиентами (CRM) — это не просто базы данных с контактами клиентов. Это мощнейший инструмент для методичного завоевания и удержания рынка, даже в кризисной ситуации. CRM помогает менеджерам по продажам ничего не забыть и все успеть, а директорам и владельцам бизнеса — выстраивать успешную стратегию продаж и контролировать своих сотрудников. В Казахстане востребованность таких систем с каждым годом возрастает. Это отличный тренд, который сделает бизнесы процветающими, а клиентов будет радовать качеством сервиса. Чтобы помочь казахстанскому бизнесу освоиться с такими системами, мы и проводим нашу вторую CRM Conference. Мы уверены, что знания, новые идеи, полученные здесь, помогут нашим бизнесменам », - говорит Сармантай Касенов, директор компании «1С-Битрикс Казахстан».

Мы приглашаем:

­ Владельцев и руководителей МСБ различных отраслей

­ Директоров по маркетингу

­ Руководителей отделов продаж

­ Начальников отделов по работе с персоналом

­ Технических директоров и Web-разработчиков

Участие в конференции бесплатное при условии предварительной регистрации.