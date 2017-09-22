III Международный технофестиваль TG Fair’17. Алматы

Один из крупнейших Open-air фестивалей в Центральной Азии, посвященный технологиям и инновациям.

23 сентября в Технопарке Алатау пройдет III Международный технологический фестиваль TG Fair'17. Организатор мероприятия — Almaty Tech Garden. Tech Garden Fair — это один из крупнейших Open-air фестивалей в Центральной Азии, посвященный технологиям и инновациям.

Гостей и участников фестиваля ожидает:

— Стартап-батл. Пробуй свои силы в самых технологичных конкурсах. Решай реальные задачи лидеров рынка в рамках хакатона Tech Garden Cup и получай призы. Презентуй свой стартап в конкурсе Startup Day c призовым фондом 4 млн тенге. Победители конкурсов получат возможность пройти акселерацию Almaty Tech Garden.

— Бизнес-лекторий. Прокачай свой мозг! Приходи послушать мастер-классы ведущих международных и отечественных экспертов. Самые горячие темы: ICO, Окно в Силиконовую Долину, Опыт Парка высоких технологий (Беларусь), Кого хочет инвестор и др.

— Стартап-аллея. Погрузись в мир инноваций и познакомься с перспективными проектами на Стартап Аллее. Более 30 стартапов представят свои инновационные разработки и технологии. Знакомься с авторами проектов, тестируй разработки, заряжайся новыми идеями.

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться.