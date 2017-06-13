Blockchain Conference. Астана

Всемирный Blockchain саммит для энергетического и Fintech cектора.

В Астане пройдет Blockchain Conference Astana, которая будет посвящена стремительному развитию технологии блокчейн в FinTech, e-gov и энергетическом секторе. Наша мероприятия — создать эффективную площадку для обмена знаниями и опытом в сфере блокчейн, а также продемонстрировать аудитории Казахстана лучшие мировые практики в сфере Blockchain.

Конференция обещает быть одним из самых громких блокчейн-событий в стране. В программе заявлены выступления Microsoft, IBM, Deloitte, Humaniq, Juscutum Attorneys Association, Sofitto и многих других. Всего на Blockchain Conference выступят более 20 спикеров и 150 гостей со всего мира.

Blockchain Conference Astana создает самую большую площадку для обсуждения роли блокчейна в модернизации приоритетных отраслей экономики Казахстана. Исходя из этой миссии, организаторы конференции формируют программу мероприятия максимально полезной для государственных органов, банковского и финансового сектора, а также сферы энергетики.

Участие в конференции могут принять все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.