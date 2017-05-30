Следите за новостями

50 мгновений весны

ESET предлагает скидку до 50% для компаний, которые переходят на ESET NOD32 с антивирусных решений других производителей.

Мероприятие пройдет 1 марта — 31 мая 2017 года
Место проведения — Казахстан

С 1 марта по 31 мая 2017 года ESET предлагает специальные условия для компаний, которые переходят на ESET NOD32 с антивирусных решений других производителей. При миграции на ESET NOD32 с аналогичных продуктов других производителей скидка на лицензию может составить до 50% от цены, указанной в прайс-листе.

Условия данного предложения:

  1. Скидка предоставляется разово и распространяется на то же количество лицензий, что указано в лицензионном договоре с другим производителем (от 5 до 199 узлов).
  2. При продлении лицензий ESET на следующий период предоставляется стандартная скидка на продление, без учета скидки на миграцию.
  3. Предложение актуально при миграции с аналогичных продуктов, которые официально продаются на территории РФ и стран СНГ, за исключением Украины.
  4. Чтобы воспользоваться данным предложением, отправьте email или позвоните в офис компании-партнера ESET и предоставьте следующую информацию:
  • название организации;
  • адрес электронной почты;
  • почтовый адрес;
  • наименование решения ESET, которое планируется приобрести;
  • оригинальный документ, подтверждающий право компании использовать антивирусное решение другого производителя с указанием даты окончания действия и количества лицензий.

Если вы переходите на ESET NOD32 до окончания лицензии аналогичного продукта другого производителя, ESET предлагает, помимо 50% скидки за миграцию, несколько месяцев бесплатного пользования в подарок.

Месяцев до
окончания лицензии

Месяцев бесплатного
пользования решением ESET

3

1

4

2

5

3

Предложение действительно для всех корпоративных решений ESET NOD32.

Подробные условия вы можете узнать у компаний-партнеров ESET.

Организатор — Представительство ESET в Казахстане
Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Гоголя, 39, офис 508
+7 (727) 244-85-17

 Добавить в Google Calendar