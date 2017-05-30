50 мгновений весны

С 1 марта по 31 мая 2017 года ESET предлагает специальные условия для компаний, которые переходят на ESET NOD32 с антивирусных решений других производителей. При миграции на ESET NOD32 с аналогичных продуктов других производителей скидка на лицензию может составить до 50% от цены, указанной в прайс-листе.

Условия данного предложения:

Скидка предоставляется разово и распространяется на то же количество лицензий, что указано в лицензионном договоре с другим производителем (от 5 до 199 узлов). При продлении лицензий ESET на следующий период предоставляется стандартная скидка на продление, без учета скидки на миграцию. Предложение актуально при миграции с аналогичных продуктов, которые официально продаются на территории РФ и стран СНГ, за исключением Украины. Чтобы воспользоваться данным предложением, отправьте email или позвоните в офис компании-партнера ESET и предоставьте следующую информацию:

название организации;

адрес электронной почты;

почтовый адрес;

наименование решения ESET, которое планируется приобрести;

оригинальный документ, подтверждающий право компании использовать антивирусное решение другого производителя с указанием даты окончания действия и количества лицензий.

Если вы переходите на ESET NOD32 до окончания лицензии аналогичного продукта другого производителя, ESET предлагает, помимо 50% скидки за миграцию, несколько месяцев бесплатного пользования в подарок.

Месяцев до

окончания лицензии Месяцев бесплатного

пользования решением ESET 3 1 4 2 5 3

Предложение действительно для всех корпоративных решений ESET NOD32.

Подробные условия вы можете узнать у компаний-партнеров ESET.