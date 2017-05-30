50 мгновений весны
ESET предлагает скидку до 50% для компаний, которые переходят на ESET NOD32 с антивирусных решений других производителей.
С 1 марта по 31 мая 2017 года ESET предлагает специальные условия для компаний, которые переходят на ESET NOD32 с антивирусных решений других производителей. При миграции на ESET NOD32 с аналогичных продуктов других производителей скидка на лицензию может составить до 50% от цены, указанной в прайс-листе.
Условия данного предложения:
- Скидка предоставляется разово и распространяется на то же количество лицензий, что указано в лицензионном договоре с другим производителем (от 5 до 199 узлов).
- При продлении лицензий ESET на следующий период предоставляется стандартная скидка на продление, без учета скидки на миграцию.
- Предложение актуально при миграции с аналогичных продуктов, которые официально продаются на территории РФ и стран СНГ, за исключением Украины.
- Чтобы воспользоваться данным предложением, отправьте email или позвоните в офис компании-партнера ESET и предоставьте следующую информацию:
- название организации;
- адрес электронной почты;
- почтовый адрес;
- наименование решения ESET, которое планируется приобрести;
- оригинальный документ, подтверждающий право компании использовать антивирусное решение другого производителя с указанием даты окончания действия и количества лицензий.
Если вы переходите на ESET NOD32 до окончания лицензии аналогичного продукта другого производителя, ESET предлагает, помимо 50% скидки за миграцию, несколько месяцев бесплатного пользования в подарок.
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Месяцев до
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Месяцев бесплатного
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Предложение действительно для всех корпоративных решений ESET NOD32.
Подробные условия вы можете узнать у компаний-партнеров ESET.