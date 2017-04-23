Летняя сессия Mastercard Start Path 2017. Казахстан

В будущее со стартапами в области искусственного интеллекта.

Mastercard объявляет о начале приема заявок на участие в летней сессии Start Path 2017. К программе могут присоединиться стартапы на поздних стадиях. Отбор на шестимесячную виртуальную программу осуществляется на регулярной основе. Прием заявок на летнюю сессию открыт до 09:59 24 апреля 2017 года по времени Астаны.

Mastercard отобрала пять новых проектов для участия в своей международной инициативе Start Path Global. В программу включаются инновационные стартапы, нацеленные на изменение будущего коммерции и находящиеся на поздней стадии реализации. Программа доступна для начинающих компаний, использующих качественно новый подход к банковским и платежным технологиям. Кроме того, стартап должен успешно пройти посевную стадию инвестиций или раунд «А».

Три из пяти стартапов-участников весенней сессии Start Path 2017 работают в области искусственного интеллекта. Они используют его, чтобы анализировать поведение потребителей, привлекать больше покупателей в магазины, обрабатывать данные по счетам и платежам, а также развивать инновации в области ритейла. Два других участника программы предложили решения, которые обеспечивают больше возможностей для взаимодействия с потребителями за счет инноваций в точках продаж.

Divido — стартап из Лондона — предоставляет ритейлерам и кредитным организациям омниканальную платформу, которая позволяет клиентам оплачивать крупные покупки в рассрочку. Проект Endor из Тель-Авива — первая интеллектуальная платформа, с помощью которой корпоративные пользователи могут задать прогнозный вопрос из любой области и невероятно быстро получить точные и качественные ответы.

«Финтех-стартапы по всему миру создают цифровое будущее, — комментирует Эми Нил, свице-президент, Mastercard Start Path. — Они предлагают новые подходы к повышению качества покупательского опыта и расширению потребительского выбора. Наша работа с такими стартапами помогает объединить новые технологии с надежными и безопасными финансовыми системами и процессами, позволяя улучшить качество обслуживания клиентов».

Зарегистрироваться в программе и получить более подробную информацию о Mastercard Start Path можно на сайте Startpath.com.