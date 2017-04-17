Вебинар по выбору оптимального решения системы хранения данных.

18 апреля компания ИТ-ГРАД проведет вебинар «Какая СХД нужна современной организации?». Мероприятие будет интересно директорам по ИТ и их заместителям, техническим специалистам, отвечающим за поддержку и организацию ИТ-инфраструктуры компании. Данный вебинар не рассчитан на представителей вендоров, дистрибьюторов и системных интеграторов.

На вебинаре будут обсуждаться следующие темы:

— Как подготовить ИТ-инфраструктуру для быстрорастущего объема данных

— Технологии, которые обеспечивают наилучшие в отрасли показатели эффективности (унифицированный доступ, дедупликация, компрессия, виртуализация уровня хранения и др.)

— Системы хранения данных NetApp: реальные факты производительности на примере заказчиков

— От задач к выбору оптимального решения

— Hi-End оборудование — экономия возможна!

Большое количество времени будет уделено сессии вопросов и ответов. Если вы планируете модернизацию на текущий год, сравниваете варианты или уже даже выбрали какого-то вендора, этот вебинар будет вам полезен.

Вебинар пройдет с 11:00 до 12:30 (московское время). Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.