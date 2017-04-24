Usenet 2017. Ташкент

Ключевые темы этого года: digital-экономика, электронная коммерция, мобайл, современные рекламные технологии, замеры рынка, маркетинг, медиа, PR.

25 апреля в Ташкенте пройдет ежегодная международная конференция Usenet 2017. Ежегодно площадка собирает более 1200 специалистов из Казахстана, России, Украины, Азербайджана. Четвертая по счету конференция пройдет в обновленном формате: ожидаются две параллельные сессии, панельная дискуссия и множество интересных активностей на площадке проведения мероприятия.

Ключевые темы этого года: digital-экономика, электронная коммерция, мобайл, современные рекламные технологии, замеры рынка, маркетинг, медиа, PR. На мероприятии выступят топ-менеджеры и эксперты из Яндекса, Beeline, Одноклассники, Dentsu Aegis Network, Green PR, Rocket, Murad Buildings, Brand.uz, WEBNOW, UFOX, Safaroff Agency. Доклады представят специалисты, которые регулярно выступают на профильных мероприятиях. У них за плечами десятки успешных кейсов. Их знания и опыт можно считать уникальными, а инструменты, которыми они поделятся, сразу использовать на практике.

Участие в мероприятии бесплатное, по пригласительным. Для того, чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте конференции.