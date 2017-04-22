Roboland 2017. Караганда

III международный фестиваль робототехники.

22-23 апреля 2017 года состоится III международный фестиваль робототехники RoboLand 2017. Фестиваль организуется в целях содействия развития творческой активности молодежи и школьников, популяризации образовательной робототехники, развития и объединения сообществ в сфере робототехники и образования.

В программе фестиваля:

— семинары и мастер-классы для детей, преподавателей, студентов, родителей, руководителей кружков, организаций образования, районных и городских отделов образования по разнообразным направлениям робототехники, технического творчества, программирования и проектирования

— демонстрация возможностей использования образовательной робототехники представителями школ, колледжей, ВУЗов, образовательных центров, компаний-поставщиков

— выставка новинок образовательной робототехники (колледжи, школы, ВУЗы, образовательные центры, компании-поставщики)

— открытые соревнования по робототехнике среди школьников, студентов колледжей и представителей образовательных центров

Подробная информация о фестивале и регистрация доступны на официальном сайте RoboLand 2017.