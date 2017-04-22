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Roboland 2017. Караганда

III международный фестиваль робототехники.

Мероприятие пройдет 22 — 23 апреля 2017 года
Место проведения — Казахстан, г. Караганда, ул. Казахстанская, 1, спортивный комплекс Жастар

22-23 апреля 2017 года состоится III международный фестиваль робототехники RoboLand 2017. Фестиваль организуется в целях содействия развития творческой активности молодежи и школьников, популяризации образовательной робототехники, развития и объединения сообществ в сфере робототехники и образования.

В программе фестиваля:

— семинары и мастер-классы для детей, преподавателей, студентов, родителей, руководителей кружков, организаций образования, районных и городских отделов образования по разнообразным направлениям робототехники, технического творчества, программирования и проектирования
— демонстрация возможностей использования образовательной робототехники представителями школ, колледжей, ВУЗов, образовательных центров, компаний-поставщиков
— выставка новинок образовательной робототехники (колледжи, школы, ВУЗы, образовательные центры, компании-поставщики)
— открытые соревнования по робототехнике среди школьников, студентов колледжей и представителей образовательных центров

Подробная информация о фестивале и регистрация доступны на официальном сайте RoboLand 2017.

Организатор — УМЦРО Карагандинской области
г. Караганда, ул. Сейфуллина, 8/2
+7 (7212) 41-51-94, (771) 006-87-27, (705) 303-38-63

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