III республиканская межвузовская олимпиада по сетевым технологиям

К участию в олимпиаде приглашаются студенты и магистранты всех вузов Казахстана.

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева приглашает студентов и магистрантов принять участие в третьей республиканской межвузовской олимпиаде по сетевым технологиям «Звезда CCNA-2017», посвященной пятилетию кафедры «Радиотехника, электроника и телекоммуникации». Цель олимпиады — создание условий для поддержки одаренных студентов и магистрантов, распространение, пропаганда и популяризация научно-практических знаний в сфере сетевых технологий среди молодежи, развитие у студентов и магистрантов креативного подхода к решению проблем построения и конфигурирования сети и формирование интереса к научно-исследовательской и практической деятельности.

Олимпиада состоит из двух туров, первый тур олимпиады состоится 15.03.2017 и продет непосредственно в самих вузах-участниках. Второй тур и подведение итогов пройдут 29.03.2017 в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, г. Астана. Олимпиада пройдет на казахском и русском языках.

Для участия в олимпиаде необходимо пройти предварительную регистрацию — заполнить форму с указанием ФИО, даты рождения, ИИН, наименования университета, курса обучения, контактного телефона и почтового адреса и отправить на e-mail.