Решения Lenovo и Microsoft для корпоративного сегмента. Астана

Семинар по решениям для корпоративного сегмента для партнеров и заказчиков.

Компании Lenovo и Microsoft проводят семинар по решениям для корпоративного сегмента. С 9:00 до 13:00 пройдет семинар для партнеров, с 14:00 до 18:00 — семинар для заказчиков.

В программе семинара:

— Презентация по ПК: «Тенденции развития вычислительной техники — что нас ждет завтра. Персональные системы Lenovo».

— Презентация по серверам: «Портфолио решений Lenovo DCG для успешного бизнеса партнеров. Инструменты и ресурсы» и «Новое поколение инфраструктурных решений для построения современного дата-центра».

— Презентация от Microsoft: «Преимущества Windows 10 для корпоративных заказчиков».

Контактное лицо: Юлия Мороз.