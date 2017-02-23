Решения Lenovo и Microsoft для корпоративного сегмента. Астана
Семинар по решениям для корпоративного сегмента для партнеров и заказчиков.
Мероприятие пройдет 24 февраля 2017 года
Место проведения — г. Астана, Radisson Blu Hotel Astana
Компании Lenovo и Microsoft проводят семинар по решениям для корпоративного сегмента. С 9:00 до 13:00 пройдет семинар для партнеров, с 14:00 до 18:00 — семинар для заказчиков.
В программе семинара:
— Презентация по ПК: «Тенденции развития вычислительной техники — что нас ждет завтра. Персональные системы Lenovo».
— Презентация по серверам: «Портфолио решений Lenovo DCG для успешного бизнеса партнеров. Инструменты и ресурсы» и «Новое поколение инфраструктурных решений для построения современного дата-центра».
— Презентация от Microsoft: «Преимущества Windows 10 для корпоративных заказчиков».
Контактное лицо: Юлия Мороз.