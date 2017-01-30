Splunk Getting Started. Алматы

Авторский курс RRC Security, официального дистрибьютора Splunk.

В Алматы пройдет авторский курс RRC Security, официального дистрибьютора Splunk. Курс проходит полный рабочий день и состоит из презентационных материалов и лабораторных работ, выполняемых слушателями на своих компьютерах. Для эффективного прохождения программы всем участникам передается комплект документов, примеры данных для заданий и дистрибутивы ПО.

Обучение проходит на ноутбуках слушателей. Необходимо заранее установить последнюю версию Splunk Enterprise Trial, которую можно скачать с сайта из раздела «Free Splunk».

Обучение бесплатное. Количество мест ограничено. При регистрации обязательно указать название компании и корпоративный электронный адрес. Более подробно узнать о курсе можно у Евгении Огай.