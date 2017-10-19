PROFIT Marketing Day. Алматы

Маркетинг и ИТ в новых реалиях

В Алматы пройдет конференция PROFIT Marketing Day, посвященная применению информационных технологий в маркетинге и новым возможностям, которые дают ИТ в процессе продвижения товаров и услуг. Конференция рассчитана на владельцев и управляющих бизнесом различных сегментов рынка, руководителей отделов маркетинга и PR, ИТ-директоров, SMM-специалистов и всех тех, кто заинтересован в продвижении своих продуктов при помощи новых технологий.

В современных реалиях перед бизнесом встают совершенно новые задачи по продвижению товаров и услуг — цифровая трансформация порождает новые каналы обслуживания, и они становятся приоритетными для общества. Клиенты становятся более требовательными в вопросе коммуникаций, предпочитая получать информацию здесь и сейчас, а также желая использовать наиболее современные средства коммуникации. А важной задачей маркетинга становится не только выявление перспективных сегментов рынка, но и поиск наилучших каналов продвижения товаров, а также путей коммуникаций с клиентами.

Что это за каналы? Как их использовать? Какие новейшие технологии применяются сегодня в маркетинговых целях? Как аналитика способна помочь в процессе продвижения бизнеса?

На эти и многие другие вопросы вы получите ответы на первой в Казахстане конференции, посвященной ИТ в маркетинге — PROFIT Marketing Day. Мы раскроем тему взаимодействия маркетинга и информационных технологий в современных рыночных реалиях; расскажем, какие пути построения маркетинговых активностей являются наилучшими для казахстанского бизнеса; обсудим новые технологии и способы их применения для повышения эффективности бизнеса.

В числе тем конференции выбраны наиболее актуальные вопросы:

— стратегия маркетинга и построение бренда в цифровую эпоху

— использование Big Data и аналитики в процессе привлечения клиентов

— автоматизация и выбор эффективных инструментов для управления маркетинговыми кампаниями

— коммуникации в интернете

— E-mail- и мобильный маркетинг

Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.