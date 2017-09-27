PROFIT Government Day. Астана

Конференция о развитии ИТ в госсекторе Казахстана.

Компания PROFIT Events совместно с Национальным инфокоммуникационным холдингом «Зерде» проведет в Астане ежегодную конференцию PROFIT Government Day 2017. Это уникальная площадка для встреч ИТ-бизнеса и госсектора, которая помогает лучше понять потребности государства в сфере ИТ.

Главные темы конференции PROFIT Government Day:

— Сервисная модель информатизации

— Цифровой Казахстан. Путь к инновациям

— Открытое правительство

— ИКТ-инфраструктура и бизнес

Государство продолжает оставаться крупнейшим заказчиком ИТ-решений и драйвером ИТ-рынка. Как быстро госсектор реагирует на новые вызовы и как оперативно внедряет новые разработки? С проникновением ИТ особенно остро встает вопрос информационной безопасности — как, что и от кого защищать? Участие частного бизнеса при реализации госпроектов — утопия или реальная возможность?

О том, какая ситуация складывается сегодня вокруг ИТ в госсекторе Казахстана, мы и поговорим на конференции PROFIT Government Day.

Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.