PROFIT Government Day. Астана
Конференция о развитии ИТ в госсекторе Казахстана.
Компания PROFIT Events совместно с Национальным инфокоммуникационным холдингом «Зерде» проведет в Астане ежегодную конференцию PROFIT Government Day 2017. Это уникальная площадка для встреч ИТ-бизнеса и госсектора, которая помогает лучше понять потребности государства в сфере ИТ.
Главные темы конференции PROFIT Government Day:
— Сервисная модель информатизации
— Цифровой Казахстан. Путь к инновациям
— Открытое правительство
— ИКТ-инфраструктура и бизнес
Государство продолжает оставаться крупнейшим заказчиком ИТ-решений и драйвером ИТ-рынка. Как быстро госсектор реагирует на новые вызовы и как оперативно внедряет новые разработки? С проникновением ИТ особенно остро встает вопрос информационной безопасности — как, что и от кого защищать? Участие частного бизнеса при реализации госпроектов — утопия или реальная возможность?
О том, какая ситуация складывается сегодня вокруг ИТ в госсекторе Казахстана, мы и поговорим на конференции PROFIT Government Day.
Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.