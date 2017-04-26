PROFIT Industry Day. Алматы

Информационные технологии в промышленности — конференция для руководителей.

В наши дни эффективную деятельность компаний сложно себе представить без использования информационных технологий. Эффективное управление, сбор и обработка информации, внедрение технологий на различных производственных этапах — во всех этих вопросах ИТ играют ключевую роль. Причем, чем более открыта компания к инновациям и чем более «легка на подъем» в использовании новейших решений, тем более эффективна она в своей деятельности и тем устойчивее оказывается ее бизнес перед различными экономическими «невзгодами».

Компания PROFIT Events приглашает крупнейшие казахстанские промышленные компании принять участие в конференции PROFIT Industry Day. Мы расскажем о передовых информационных технологиях и тех преимуществах, которые они дают бизнесу в конкурентной борьбе, познакомим вас с поставщиками ИТ-решений и услуг, поможем наладить взаимовыгодный диалог с крупнейшими вендорами.

Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.