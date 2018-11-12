Онлайн-презентация новой версии bpm’online 7.13. Казахстан

Изюминкой станет анонс абсолютно нового продукта в линейке bpm’online.

Террасофт, лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, приглашает на онлайн-презентацию новой версии bpm’online 7.13. Событие с участием продуктовых лидеров компании состоится 13 ноября с 11:00 до 12:00 (UTC+3).

Онлайн-встреча будет посвящена релизу новой версии CRM-продуктов и BPM-платформы bpm’online, в который вошло более 200 инноваций и улучшений, а изюминкой станет анонс абсолютно нового продукта в линейке bpm’online.

В фокусе онлайн-презентации:

— Новые возможности для ускорения процессов маркетинга, продаж и сервиса: автоматический запуск кампаний по событию в системе, прогнозирование вероятности успешного закрытия продажи, функциональность сквозной воронки и многое другое.

— Еще больше инструментов для быстрого внедрения изменений: развитие пользовательских инструментов настройки бизнес-процессов, моделей машинного обучения, интерфейса и логики работы системы, интеграции с другими системами.

— Анонс ключевой инновации 2019 года — нового стратегического продукта, который позволит изменить подход к описанию, регламентированию и автоматизации бизнес-процессов организации.

Узнать больше и зарегистрироваться для участия в онлайн-презентации релиза можно на сайте Террасофт.

Террасофт — лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, с офисами в семи странах и более чем 500 партнерами в России и по всему миру. Тысячи крупных и средних компаний используют платформу bpm’online для оптимизации и ускорения процессов продаж, маркетинга и сервиса, а также операционных процессов организации. Продукты bpm’online включены в Магические Квадранты Gartner и лидируют в ForresterWave. Миссия Террасофт — помогать компаниям ускоряться.