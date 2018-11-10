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Финал отбора на киберспортивный чемпионат World Electronic Sports Games. Алматы

На финале определятся лучшие киберспортсмены, которые будут представлять Казахстан в региональных отборочных играх.

Мероприятие пройдет 11 ноября 2018 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Абая, 44, уг. ул. Байтурсынова, Дворец спорта им. Балуана Шолака.

В Алматы при поддержке Федерации киберспорта Казахстана пройдет LAN-финал отбора на крупнейший международный киберспортивный чемпионат World Electronic Sports Games (WESG). Призовой фонд казахстанских отборочных составит 5 500 000 тенге. Участники финального этапа успешно прошли online-квалификацию по популярным киберспортивным дисциплинам (Dota 2, CS: GO, StarCraft 2, Hearth Stone и PES)/

11 ноября во Дворце Спорта им. Балуана Шолака определятся лучшие киберспортсмены, которые будут представлять Казахстан в региональных отборочных играх. В этих играх казахстанцы встретятся с лучшими игроками Центральной Азии. Всего в чемпионате примут участие свыше 60 000 человек, представителей 125 стран. Китайский финал пройдет в Шанхае в начале следующего года. Общий призовой фонд турнира составит 5 500 000 долларов США (из них на гранд финал — 2,5 млн).

Организатор — РОО «Qazaq Cybersport Federation»
Казахстан, г. Астана, пр. Туран, д. 18, оф. 605/1
+7 (7172) 45-60-13

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