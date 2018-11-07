Решения Ricoh для бизнеса. Алматы

На интерактивной презентации вы узнаете об оптимизации и организации бизнес-процессов во всех структурах компании.

Приглашаем вас принять участие в уникальном мероприятии «Решения Ricoh для бизнеса», которое пройдет в южной столице Казахстана. На интерактивной презентации решений Ricoh вы узнаете об оптимизации и организации бизнес-процессов во всех структурах компании, а также сможете задать свои вопросы представителям вендора.

В фокусе конференции — организация киосков печати, оптимизация процессов контроля знаний, создание платформы для эффективного управления документами, автоматизация ввода первичных документов и их быстрое сравнение, а также — комплексный подход к вопросам безопасности.

Спикерами на конференции выступят менеджеры по продуктам Ricoh — Василий Смирнов и Юлия Андреева.

Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.