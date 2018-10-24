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Oracle Cloud Roadshow. Актау

Последние новости в мировой ИТ-отрасли, встреча с лучшими экспертами Oracle, возможность пообщаться с коллегами и обсудить интересующие вопросы.

Мероприятие пройдет 25 октября 2018 года
Место проведения — г. Актау, 4 мкр., пр. Президента Республики Казахстан, д. 73, отель Holiday Inn

Приглашаем вас на конференцию Oracle Cloud Roadshow, посвященную решениям Oracle в области хранения, обработки и резервирования данных. Вы сможете провести время в компании экспертов Oracle в области облачных вычислений и управления ИТ-ресурсами, используя облачные сервисы Oracle, и не только.

Oracle Cloud Roadshow — это лучшее и самое новое от Oracle:

— последние новости в мировой ИТ-отрасли
— встреча с лучшими экспертами Oracle
— возможность пообщаться с коллегами и обсудить интересующие вопросы.

На мероприятии вы узнаете о современных подходах к развитию ИТ-инфраструктуры, о решениях в сфере оптимизации бизнес-процессов, о том, как использовать инновационные технологии. Вы сможете задать интересующие вопросы команде Oracle во время презентаций или после в неформальной обстановке.

Спикерами на мероприятии выступят:

— Вячеслав Чаплин, представитель облачной платформы Oracle
— Евгений Кудрявцев, ведущий технический консультант Oracle
— Роман Рахамимов, ведущий технический консультант Oracle
— Антон Семчишен, ведущий технический специалист Oracle

Программа мероприятия и условия регистрации доступны на сайте мероприятия.

Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-20, 317-14-92, (747) 094-05-75

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