Elcore Launch Event. Алматы
Конференция для владельцев, руководителей отдела продаж, коммерческих директоров и технических специалистов системных интеграторов и разработчиков ПО.
Приглашаем вас провести время в компании экспертов Elcore в области облачных вычислений и обсудить возможности партнерства в рамках Elcore Launch Event.
На мероприятии вы узнаете о:
— группе компаний Elcore — дистрибьюторе ИТ-решений в 12 странах
— канале продаж Microsoft Cloud Service Provider (CSP) и возможностях расширения вашего бизнеса с его помощью
— биллинговой системе компании — очень удобном инструменте для партнера в канале продаж CSP и отличиях с существующими подобными инструментами
На мероприятии выступят следующие спикеры:
— Евгений Морозов, стратегический директор по развитию ИТ Elcore Group
— Анатолий Бакал, Microsoft MVP, Veeam Vanguard, ISO 27001 LA, SA, Elcore Cloud
— Тибор Колеяк, генеральный менеджер Microsoft Казахстан
— Улан Каражигитов, менеджер по маркетингу продуктов Office 365 и Microsoft 365, Microsoft
Подробная программа конференции, а также регистрация доступны на сайте мероприятия.