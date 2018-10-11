Elcore Launch Event. Алматы

Конференция для владельцев, руководителей отдела продаж, коммерческих директоров и технических специалистов системных интеграторов и разработчиков ПО.

Приглашаем вас провести время в компании экспертов Elcore в области облачных вычислений и обсудить возможности партнерства в рамках Elcore Launch Event.

На мероприятии вы узнаете о:

— группе компаний Elcore — дистрибьюторе ИТ-решений в 12 странах

— канале продаж Microsoft Cloud Service Provider (CSP) и возможностях расширения вашего бизнеса с его помощью

— биллинговой системе компании — очень удобном инструменте для партнера в канале продаж CSP и отличиях с существующими подобными инструментами

На мероприятии выступят следующие спикеры:

— Евгений Морозов, стратегический директор по развитию ИТ Elcore Group

— Анатолий Бакал, Microsoft MVP, Veeam Vanguard, ISO 27001 LA, SA, Elcore Cloud

— Тибор Колеяк, генеральный менеджер Microsoft Казахстан

— Улан Каражигитов, менеджер по маркетингу продуктов Office 365 и Microsoft 365, Microsoft

Подробная программа конференции, а также регистрация доступны на сайте мероприятия.