FCB: Key To Customer. Алматы

Ежегодная конференция для профессиональных участников финансового рынка.

FCB: Key To Customer — это конференция Первого кредитного бюро Казахстана (ПКБ) для профессиональных участников финансового рынка. В этом году на конференции будет говориться о ключе к клиентам сквозь призму технологий и аналитики. Как работать с клиентскими данными? Как и где собирать? Как помогает в клиентской аналитике ПКБ? Какие технологии используются? Все это вы узнаете на конференции, которая пройдет 26 октября в г. Алматы, в павильоне №9 ВК «Атакент», с 9:00 до 18:00.

Конференции FCB: Key To Customer — это:

— возможность участникам получить актуальную информацию о современных решениях и технологиях;

— поддержка программ в области развития ИТ;

— возможность партнерам и вендорам презентовать свои услуги и сервисы.

Ежегодно мероприятия ПКБ собирают около 500 участников финрынка. В этом году в конференции примет участие более 1 000 человек.

Хедлайнером конференции FCB: Key To Customer станет Руди де Вейле (Rudy de Waele) — стратег в области построения бизнеса, сотрудник The Future Agency, международный keynote-спикер, стратегический советник и посол Smart Cities World. В рамках конференции Руди выступит с темой «Влияние современных технологий на бизнес и общество».

Модераторы:

— Мирус Курмашев. Председатель ИТ-совета при НПП Атамекен. Основатель компании Mirusdesk, оказывающей ИТ-услуги для коммерческого, государственного и квазигосударственного сектора. В копилке Мируса более 200 ИТ-проектов. Один из самых крупных — национальный проект Цифровая трудовая книга.

— Асем Нургалиева. Директор по развитию бизнеса ПКБ. Более 12 лет опыта в области финансового маркетинга и продаж. Телеведущая проекта «Цифровой Казахстан» (2017) и «Цифровые истории». В 2018 году вошла в рейтинг успешных «Женщин в ИТ» по версии ИТ-портала Profit.kz. С 2015 года работает в команде Первого кредитного бюро.

Регистрация на конференцию доступна через чат-бот в Телеграм @fcbkey_bot. Все коммуникации с гостями, программа, анонсы и другая информация будут доступны в боте. Не забудьте включить уведомления.

В рамках конференции также запланированы мероприятия для гостей и участников: выставка цифровых услуг и сервисов для финансового сектора FCB Finance Solutions и серия мастер-классов от партнеров.

FCB Finance Solutions — крупнейшая выставка цифровых услуг и сервисов для финансового сектора:

— Возможность презентовать услуги и сервисы для всего финансового рынка

— Ваши сервисы увидят более 1000 участников конференции, потенциальных клиентов вашей компании

— Уникальная площадка чтобы получить самую свежую информацию о современных технологиях

— Способ найти новый канал продаж в самом центре своей целевой аудитории

Бизнес-партнером конференции FCB: Key To Customer выступает компания PROFIT Events. По вопросам партнерского участия в FCB: Key To Customer обращайтесь к Бибигуль Джусангалиевой, +7 (727) 390-32-20. Заявки на участие в выставке принимаются до 10 октября 2018 г.