Следите за новостями

Цифра дня

36,79% пользователей атакованы зловредами в интернете

Qаzaqstan Technology Forum. Астана

Форум является ключевым ежегодным мероприятием по инновациям и зарекомендовал себя в качестве крупного мероприятия международного значения.

Мероприятие пройдет 12 октября 2018 года
Место проведения — г. Астана, ул. Кунаева, 7Д, Rixos President Astana Hotel

12 октября в Астане состоится Qаzaqstan Technology Forum. Форум является ключевым ежегодным мероприятием по инновациям и зарекомендовал себя в качестве крупного мероприятия международного значения. В разные годы участниками являлись Нурсултан Назарбаев, премьер-министр РК, лауреаты Нобелевской премии мира, известные политические и государственные деятели, отечественные и зарубежные ученые, представители бизнеса.

Qаzaqstan Technology Forum — одна из самых значимых площадок по инновациям в стране. В рамках форума будут обсуждаться ключевые вопросы развития инноваций в стране, а также пройдут прикладные обучающие мероприятия для стартап-сообщества Казахстана. В числе экспертов форума представители таких ведущих международных организаций в сфере инноваций и технологий как 500 Startups, Techstars, TechCrunch, Национальная технологическая инициатива России (НТИ), Всемирный Банк, UNIT.City, ЕБРР, Сколково, Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ) и другие. Также в рамках форума пройдет выставка, где будут представлены отечественные и зарубежные инновационные проекты, в том числе технологии Индустрии 4.0.

Программа форума и регистрация доступны на сайте.

Организатор — АО «Национальное агентство по технологическому развитию»
г. Астана, пр. Мангилик Ел, дом 55А
+7 (7172) 57-10-14

 Добавить в Google Calendar