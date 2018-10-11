Qаzaqstan Technology Forum. Астана

Форум является ключевым ежегодным мероприятием по инновациям и зарекомендовал себя в качестве крупного мероприятия международного значения.

12 октября в Астане состоится Qаzaqstan Technology Forum. Форум является ключевым ежегодным мероприятием по инновациям и зарекомендовал себя в качестве крупного мероприятия международного значения. В разные годы участниками являлись Нурсултан Назарбаев, премьер-министр РК, лауреаты Нобелевской премии мира, известные политические и государственные деятели, отечественные и зарубежные ученые, представители бизнеса.

Qаzaqstan Technology Forum — одна из самых значимых площадок по инновациям в стране. В рамках форума будут обсуждаться ключевые вопросы развития инноваций в стране, а также пройдут прикладные обучающие мероприятия для стартап-сообщества Казахстана. В числе экспертов форума представители таких ведущих международных организаций в сфере инноваций и технологий как 500 Startups, Techstars, TechCrunch, Национальная технологическая инициатива России (НТИ), Всемирный Банк, UNIT.City, ЕБРР, Сколково, Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ) и другие. Также в рамках форума пройдет выставка, где будут представлены отечественные и зарубежные инновационные проекты, в том числе технологии Индустрии 4.0.

Программа форума и регистрация доступны на сайте.