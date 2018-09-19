SAS Business Forum 2018. Алматы

Ежегодный форум уже зарекомендовал себя как площадка, где собираются профессионалы, чтобы обсудить самые острые вопросы бизнеса и аналитики.

Экономика Казахстана активно развивается, предприятия различного профиля наращивают клиентскую базу и портфель услуг. В условиях роста прибыли всегда есть риск стать объектом хакерской атаки или другого рода мошенничества. По этой причине все крупные предприятия Казахстана сейчас внедряют новые технологии управления рисками и антифрода. Все чаще компании выбирают продукты SAS для защиты своих и клиентских данных.

Ежегодный SAS Business Forum Almaty уже зарекомендовал себя как площадка, где собираются профессионалы, чтобы обсудить самые острые вопросы бизнеса и аналитики. В этом году вы узнаете о трендах, новых кейсах и решениях SAS по клиентской аналитике, рискам и антифроду. На форуме будет проходить параллельная сессия на тему «Цифровое производство — Индустрия 4.0», где приглашенные эксперты поделятся своим видением и опытом.

К участию приглашаются руководители направлений, ИТ-директора, начальники управления рисков и информационной безопасности, а также ИТ-менеджеры банков, телеком-компаний, государственных учреждений, добывающих и промышленных компаний.

Для участия в мероприятия необходимо пройти предварительную регистрацию.