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SAS Business Forum 2018. Алматы

Ежегодный форум уже зарекомендовал себя как площадка, где собираются профессионалы, чтобы обсудить самые острые вопросы бизнеса и аналитики.

Мероприятие пройдет 20 сентября 2018 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7, БЦ «Есентай Тауэр», отель Ritz Carlton Almaty.

Экономика Казахстана активно развивается, предприятия различного профиля наращивают клиентскую базу и портфель услуг. В условиях роста прибыли всегда есть риск стать объектом хакерской атаки или другого рода мошенничества. По этой причине все крупные предприятия Казахстана сейчас внедряют новые технологии управления рисками и антифрода. Все чаще компании выбирают продукты SAS для защиты своих и клиентских данных.

Ежегодный SAS Business Forum Almaty уже зарекомендовал себя как площадка, где собираются профессионалы, чтобы обсудить самые острые вопросы бизнеса и аналитики. В этом году вы узнаете о трендах, новых кейсах и решениях SAS по клиентской аналитике, рискам и антифроду. На форуме будет проходить параллельная сессия на тему «Цифровое производство — Индустрия 4.0», где приглашенные эксперты поделятся своим видением и опытом.

К участию приглашаются руководители направлений, ИТ-директора, начальники управления рисков и информационной безопасности, а также ИТ-менеджеры банков, телеком-компаний, государственных учреждений, добывающих и промышленных компаний.

Для участия в мероприятия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Организатор — SAS Казахстан
050051, г. Алматы, пр. 192/2
+7 (701) 722-55-02

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