«Как продавать, выступая?». Алматы

Авторский тренинг Андрея Бешкова научит вас легче и эффективнее доносить свои мысли, продавать услуги и товары, мотивировать слушателей к выполнению нужных действий.

29 марта в Алматы Андрей Бешков проведет авторский тренинг по продажам и публичным выступлениям «Как продавать, выступая?». Андрей многократно побеждал в публичных дебатах и добивался статуса лучшего спикера крупнейших российских и зарубежных конференций. Более 5 лет был авторизованным спикером компании Microsoft по темам информационных технологий, облачных вычислений и информационной безопасности. Обладает глубочайшей экспертизой в публичных выступлениях, евангелизме, построении сообществ лояльных бренду пользователей, маркетинге и пиаре сложных диджитал продуктов и сервисов.

Этот тренинг научит вас легче и эффективнее доносить свои мысли, продавать услуги и товары, мотивировать слушателей к выполнению нужных действий. Большинство начинающих и даже некоторые опытные ораторы испытывают стресс от публичных выступлений. На этом тренинге вы научитесь выступать так, чтобы чувство беспокойства прошло.

«Тот, кто не любит свое дело, не может в нем преуспеть, поэтому я научу вас не только блестяще выступать, но и получать удовольствие от своих выступлений. Этот тренинг применялся для ускоренной подготовки спикеров, продавцов, маркетологов и менеджеров продуктов, руководителей проектов Microso, EMC, VMware, Palo Alto Networks, Сбербанка, Digital Security, Rutube, Связного и многих других компаний», — рассказывает Андрей Бешков.

Знания и умения, приобретенные на тренинге, можно успешно применять не только для публичных выступлений, но и в письменной коммуникации. Тренинг стимулирует быструю наработку навыка продвижения и продаж сложных ИТ-решений, поэтому учитывает специфику работы с ИТ-аудиторией. В нем 80% времени посвящено практическому выполнению заданий, конструированию речей, выступлению на сцене и отработке обратной связи.

Программа тренинга:

9:30 — Регистрация, приветственный кофе

10:00 — Подготовка к выступлению

— Мотивация спикера на успешное выступление

— Определение цели и способов коммуникации

— Кто наша аудитория? Как узнать ее лучше?

— Присоединение и рапорт аудитории. Своим доверяют и прощают все!

— Комфортное выступление: избавляемся от вредных привычек и получаем удовольствие

— Способы захвата внимания при открытии выступления

— Изучаем и выбираем направление и способы коммуникации

— Тренируем дыхание, чтобы звучать отлично и не уставать во время выступления

— Тренируем речь: дикция, логические ударения и паузы

12:00 — Перерыв. Чай-кофе, знакомство участников, неформальное общение

12:30 Сцена

— Избавляемся от страха выступлений и изучаем

— Прививаем уверенное поведение на сцене

14:00 — Обед, знакомство участников, неформальное общение

15:00 Язык тела

— Тело как инструмент эффективных коммуникаций

16:30 — Перерыв. Чай-кофе, знакомство участников, неформальное общение

17:00 — Работа с аудиторией

— Архитектура и типовые партнеры успешного выступления

— Способы вдохновляющего закрытия выступления: как призвать людей к действию?

— Работа с вопросами и возражениями: как отвечать на сложные и враждебные вопросы?

— Как контролировать аудиторию?

— Работа на панельных дискуссиях и сессиях вопросов ответов

— Как работать с прессой, продвинуть свои идеи и не пожалеть об этом?

18:30 — Завершение тренинга. Вопросы и обсуждения.

За день тренинга вы научитесь тому, на освоение чего у вас могут уйти годы самостоятельного труда!

Участие в тренинге платное — стоимость составляет 90000 тг. По вопросам участия просьба обращаться к Акмарал Касымбековой.