IoT World Summit Eurasia. Астана

Лучшие мировые практики Интернета вещей и цифровизации на промышленных предприятиях и городских объектах представят руководители из более чем 12 стран мира.

В Астане при поддержке министерства энергетики РК и министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК пройдет Всемирный цифровой саммит IoT World Summit Eurasia. Он обещает стать одним из самых практических мероприятий года, где будут презентованы технологии, мировая практика, опыт цифровой трансформации и перехода на новые бизнес модели от лица промышленников, фермеров, бизнеса и администраций городов из Европы, Азии, США, Казахстана и России.

В рамках саммита будет представлено более 35 работающих цифровых проектов в таких секторах экономики как горная добыча, энергетика, нефтегаз, ЖКХ, машиностроение, транспорт, умные города, агропромышленный комплекс и др.

Ключевые выступления программы включают:

— Smart город. Как совокупность интеллектуальных данных и контента используется для максимизации управления и эффективности городских элементов, как построить комплексную систему безопасности в рамках умного города? Об этом расскажут Ин Донг Чо, генеральный директор Seoul Innovation (правительство Сеула) на примере самого технологичного города Южной Кореи Сеула, а также Питер Джексон, главный сотрудник по данным Southern Water — он расскажет об опыте Великобритании.

— Smart экология. Карл-Филип Коэнеграхтс, главный специалист по стратегии г. Гент (Бельгия), расскажет о модернизации городов Бельгии и планах их выхода на абсолютную безотходность.

— Smart промышленность и Индустрия 4.0. Опыт Сингапура представит Уиллсон Дэн, соучредитель сингапурского консорциума по производству.

— Smart агро и промышленный Интернет вещей. О российском опыте внедрения информационных систем в АПК расскажет руководитель отдела внедрения информационных систем РАВ АгроПро Владимир Конырев.

— Smart промышленность и промышленный Интернет вещей. Как интеллектуальное производство с поддержкой IoT может обеспечить прозрачность ресурсов, активов, процессов, повысить производительность и улучшить рентабельность инвестиций. На примере Индии тему раскроет Атул Говил, главный директор по трансформации и руководитель компании Гликолс.

Наряду с международным опытом в программе будет представлен опыт казахстанских компаний их достижения по внедрению Интернета вещей на предприятиях. Среди представленных проектов — КазМунайГаз, Тайынша Астык, АК Алтыналмас, Казахмыс, ГКП Астана Су Арнасы. О проектах Смарт Алматы и инновациях города во взаимодействии городских властей и жителей расскажут руководители Центра развития Алматы. О финансовых инструментах, внедрении инноваций, связанных с продажами, влиянии цифровых технологий и мобильных приложений на сервис сферы услуг расскажут представители Международного финансового центра «Астана», холдинга ChocoFamily, GVA, АО «Казпочта», АО «Астанаэнергосервис». Об опыте внедрения «умных» счетчиков на промышленных предприятиях Казахстана, работа которых основана на технологии передачи данных Narrow Band Internet of Things, расскажут эксперты из компании ТОО «Кар-Тел» (Beeline Казахстан).

В рамках саммита пройдет также конкурс инновационных проектов Startup Day, организованный при поддержке АКФ «Парк Инновационных технологий» (Tech Garden). К участию в конкурсной программе приглашаются проекты Казахстана, России и стран СНГ. Общий призовой фонд конкурса составляет 4 млн тенге.

На саммит приглашены как высокотехнологичные компании глобального масштаба, такие, как GE, IBM, Microsoft, Uber, Amazon, Honeywell, Google, Oracle, Siemens, так и молодые, динамично развивающиеся hi-tech компании из России, США, Сингапура, Китая, Индии, Германии, Великобритании.

Организатором саммита выступает Redenex, международная исследовательская компания в области энергоэффективных и цифровых технологий, Интернета вещей, больших данных, информационной безопасности.

Узнать подробнее о программе саммита и зарегистрироваться можно на официальном сайте.