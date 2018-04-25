IDC Digital Retail and Logistics Forum 2018. Алматы

Форум посвящен вопросам цифровой трансформации в транспортных и торговых компаниях.

Сегодня лидеры розничной торговли и производители брендов, желающие создать устойчивое конкурентное преимущество, проводят цифровую трансформацию бизнеса. Они признают необходимость применения новейших технологических разработок для создания нового клиентского опыта, необходимость целостного пересмотра бизнес-стратегии, включая управление, бизнес-процессы, взаимодействие с людьми, монетизацию информации и технологии. IDC Digital Retail and Logistics Forum — уникальная площадка, которая соберет представителей торговых и производственных предприятий Центральной Азии, экспертов IDC и ведущих вендоров для обсуждения злободневных для индустрии тем. Форум призван оказать участникам содействие в поиске эффективных решений, способствующих устойчивому росту в новую эру розничной торговли.

Ключевые темы форума:

— Современные вызовы и глобальные тенденции в розничной торговле — объединение физического и цифрового миров

— Стратегия Omni-channel и способы завоевания клиентов

— Платформы для электронной коммерции, тенденции и стратегии развертывания

— Оптимизация управления запасами и цепями поставок

— Преимущества аналитики больших данных — персонализация клиентского опыта, стимулирование конверсий и лояльности

— Новый интерактивный опыт взаимодействия клиентов с брендами: цифровые вывески, цифровые витрины, интерактивные POS-решения

— Использование искусственного интеллекта в розничном производстве, системах рекомендаций, голосовых помощниках и других сервисах

— IoT, блокчейн и отраслевые платформы для совместной работы

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию.