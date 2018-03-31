Fintechstars. Казахстан

Международная программа акселерации для FinTech, InsurTech и e-commerce стартапов.

MOST и МФЦА запустили международную программу акселерации Fintechstars для FinTech, InsurTech и e-commerce стартапов. Отобранные десять команд получат по 20 тыс. долларов инвестиций, в течение трех месяцев пройдут обучение и менторство с участием международных экспертов и предпринимателей. По завершению проекта возможно также дополнительное финансирование до 350 тыс. долларов и выход на международный рынок.

Требования к стартапам:

— сильная сформированная команда

— международная масштабируемость

— положительная unit-экономика

— месячный доход не менее 5 тыс. долларов

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 1 апреля.