Fintechstars. Казахстан
Международная программа акселерации для FinTech, InsurTech и e-commerce стартапов.
Мероприятие пройдет 1 марта — 1 апреля 2018 года
Место проведения — Казахстан
MOST и МФЦА запустили международную программу акселерации Fintechstars для FinTech, InsurTech и e-commerce стартапов. Отобранные десять команд получат по 20 тыс. долларов инвестиций, в течение трех месяцев пройдут обучение и менторство с участием международных экспертов и предпринимателей. По завершению проекта возможно также дополнительное финансирование до 350 тыс. долларов и выход на международный рынок.
Требования к стартапам:
— сильная сформированная команда
— международная масштабируемость
— положительная unit-экономика
— месячный доход не менее 5 тыс. долларов
Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 1 апреля.