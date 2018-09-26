PROFIT Government Day. Астана
Информационные технологии в государственном секторе - конференция для руководителей и ИТ-директоров организаций государственного сектора.
Мероприятие пройдет 27 сентября 2018 года
Место проведения — Астана
Государство продолжает оставаться крупнейшим заказчиком ИТ-решений и драйвером ИТ-рынка. Как быстро госсектор реагирует на новые вызовы и как оперативно внедряет новые разработки? С проникновением ИТ особенно остро встает вопрос информационной безопасности — как, что и от кого защищать? Участие частного бизнеса при реализации госпроектов — утопия или реальная возможность?
О том, какая ситуация складывается сегодня вокруг ИТ в госсекторе Казахстана, мы и поговорим на конференции PROFIT Government Day.
Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.
Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-20, 317-14-92