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Код информационной безопасности. Астана

Масштабная конференция охватит главные вопросы кибербезопасности.

Мероприятие пройдет 7 декабря 2017 года
Место проведения — г. Астана, ул. Балкантау 213, отель «Казжол»

Посетив в этом году уже 25 городов в  пяти государствах, серия бесплатных конференций для профессионалов в сфере  кибербезопасности завершит свое самое масштабное турне в истории в столице Казахстана. На мероприятие съедутся известные эксперты из Москвы, Минска, Новосибирска и самой Астаны. В числе ключевых спикеров — Дмитрий Мананников (бизнес-консультант по ИБ, г. Москва), Рустем Хайретдинов (InfoWatch, г. Москва), Виталий Ли (эксперт по кибербезопасности, г. Астана), Андрей Брызгин (Group IB, г. Москва). Также с докладами выступят представители основных разработчиков средств защиты информации ESET, StaffCop, IBA Group, Falcongaze и др.

Конференция охватит главные вопросы кибербезопасности: тренды, ключевые технологии, управление, практические проблемы ИБ и поиск их решений. Подробнее о программе и спикерах можно узнать на сайте.

Конференция бесплатна для сотрудников отделов ИТ и ИБ, а также для журналистов. Обязательна регистрация.

Организатор — Экспо-Линк
+7 (343) 239-40-60

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