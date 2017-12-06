Код информационной безопасности. Астана

Масштабная конференция охватит главные вопросы кибербезопасности.

Посетив в этом году уже 25 городов в пяти государствах, серия бесплатных конференций для профессионалов в сфере кибербезопасности завершит свое самое масштабное турне в истории в столице Казахстана. На мероприятие съедутся известные эксперты из Москвы, Минска, Новосибирска и самой Астаны. В числе ключевых спикеров — Дмитрий Мананников (бизнес-консультант по ИБ, г. Москва), Рустем Хайретдинов (InfoWatch, г. Москва), Виталий Ли (эксперт по кибербезопасности, г. Астана), Андрей Брызгин (Group IB, г. Москва). Также с докладами выступят представители основных разработчиков средств защиты информации ESET, StaffCop, IBA Group, Falcongaze и др.

Конференция охватит главные вопросы кибербезопасности: тренды, ключевые технологии, управление, практические проблемы ИБ и поиск их решений. Подробнее о программе и спикерах можно узнать на сайте.

Конференция бесплатна для сотрудников отделов ИТ и ИБ, а также для журналистов. Обязательна регистрация.