Роль интернет-технологий в современном бизнесе. Актау
Участники конференции смогут получить представление о современных возможностях интернета и их применении в ежедневной деятельности.
Мероприятие пройдет 5 — 15 ноября 2017 года
Место проведения — Казахстан, г. Актау, отель «Ренессанс»
Компания «Mediana» в честь своего 10-летия проведет в Актау региональную бизнес-конференцию на тему «Роль интернет-технологий в современном бизнесе». В ходе мероприятия будут обсуждаться развитие, потенциал и технологические аспекты применения IT в бизнесе.
Участники конференции смогут получить представление о современных возможностях интернета и их применении в ежедневной деятельности — от планирования задач до получения результатов.
Подробности о мероприятии, а также программа конференции — на официальном сайте.