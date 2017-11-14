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Роль интернет-технологий в современном бизнесе. Актау

Участники конференции смогут получить представление о современных возможностях интернета и их применении в ежедневной деятельности.

Мероприятие пройдет 5 — 15 ноября 2017 года
Место проведения — Казахстан, г. Актау, отель «Ренессанс»

Компания «Mediana» в честь своего 10-летия проведет в Актау региональную бизнес-конференцию на тему «Роль интернет-технологий в современном бизнесе». В ходе мероприятия будут обсуждаться развитие, потенциал и технологические аспекты применения IT в бизнесе.

Участники конференции смогут получить представление о современных возможностях интернета и их применении в ежедневной деятельности — от планирования задач до получения результатов.

Подробности о мероприятии, а также программа конференции — на официальном сайте.

Организатор — Mediana Services Limited
+7 (7292) 30-40-90

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