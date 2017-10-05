«Искусственный интеллект в инфокоммуникации». Алматы

Среди основных тем конференции — машинное обучение, Big Data, искусственный интеллект и индустрия 4.0.

В Алматы пройдет пятая международная научно-практическая конференция «Искусственный интеллект в инфокоммуникации».

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

— Как технология машинного обучения и Big Data влияют на процесс обслуживания клиента и эффективность онлайн-маркетинга?

— Какое место занимает искусственный интеллект в индустрии 4.0?

— Как использовать технологию искусственного интеллекта в сервисах компании?

— Как прогнозировать спрос и поведение клиента?

— Какие возможности предоставляют чат-боты для бизнеса и пользователей?

— Какие возможности дает искусственный интеллект для оптимизации бизнеса, повышения качества предоставляемых услуг и увеличения прибыли компании?

— Как изменяется архитектура сетей инфокоммуникаций с внедрением искусственного интеллекта?

Участие в конференции бесплатное. За дополнительной информацией просьба обращаться к Магауовой Бибигуль bibigul.magauova@telecom.kz.