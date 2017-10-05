«Искусственный интеллект в инфокоммуникации». Алматы
Среди основных тем конференции — машинное обучение, Big Data, искусственный интеллект и индустрия 4.0.
В Алматы пройдет пятая международная научно-практическая конференция «Искусственный интеллект в инфокоммуникации».
На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
— Как технология машинного обучения и Big Data влияют на процесс обслуживания клиента и эффективность онлайн-маркетинга?
— Какое место занимает искусственный интеллект в индустрии 4.0?
— Как использовать технологию искусственного интеллекта в сервисах компании?
— Как прогнозировать спрос и поведение клиента?
— Какие возможности предоставляют чат-боты для бизнеса и пользователей?
— Какие возможности дает искусственный интеллект для оптимизации бизнеса, повышения качества предоставляемых услуг и увеличения прибыли компании?
— Как изменяется архитектура сетей инфокоммуникаций с внедрением искусственного интеллекта?
Участие в конференции бесплатное. За дополнительной информацией просьба обращаться к Магауовой Бибигуль bibigul.magauova@telecom.kz.