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«Искусственный интеллект в инфокоммуникации». Алматы

Среди основных тем конференции — машинное обучение, Big Data, искусственный интеллект и индустрия 4.0.

Мероприятие пройдет 5 — 6 октября 2017 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, отель «РахатПалас»

В Алматы пройдет пятая международная научно-практическая конференция «Искусственный интеллект в инфокоммуникации».

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

— Как технология машинного обучения и Big Data влияют на процесс обслуживания клиента и эффективность онлайн-маркетинга?
— Какое место занимает искусственный интеллект в индустрии 4.0?
— Как использовать технологию искусственного интеллекта в сервисах компании?
— Как прогнозировать спрос и поведение клиента?
— Какие возможности предоставляют чат-боты для бизнеса и пользователей?
— Какие возможности дает искусственный интеллект для оптимизации бизнеса, повышения качества предоставляемых услуг и увеличения прибыли компании?
— Как изменяется архитектура сетей инфокоммуникаций с внедрением искусственного интеллекта?

Участие в конференции бесплатное. За дополнительной информацией просьба обращаться к Магауовой Бибигуль bibigul.magauova@telecom.kz.

Организатор — Дирекция «Академия инфокоммуникационных технологий»
+7 (727) 258-48-51, (777) 228-50-35

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