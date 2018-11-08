Новый флагман Huawei — Mate20 Pro — оказался выдающимся по многим параметрам, и дизайн — в их числе.

Недавно компания Huawei представила в Лондоне свой флагман — Mate20 Pro. Смартфон оказался выдающимся по многим параметрам. Во-первых, это первый в мире смартфон, который работает на 7-нанометровом восьмиядерном чипсете Huawei Kirin 980 — первом мобильном процессоре с трехуровневой архитектурой (2 ядра Cortex-A76×2,6 ГГц + 2 ядра Cortex-A х 1,92 ГГц, 4 ядра Cortex-A55×1,8 ГГц) и поддержкой оперативной памяти стандарта LPDDR4X 2133 МГц. К этому нужно добавить графический ускоритель Mali-G76 и двойной нейронный процессор (NPU).

Есть здесь и инновации в области дизайна. В частности, чего только стоит дисплей, который несколько загнут по бокам. В результате визуально смартфон выглядит несколько тоньше, чем на самом деле. Это и есть лайфхаки дизайнерской мысли. И стоят они очень дорого.

Вообще, дизайн смартфонов — это зыбкая грань, ходьба по минному полю. Шаг влево, шаг вправо и полкило тринитротолуола разорвут бренное тело креативщика на кусочки. Аллегория яркая, но она недвусмысленно отражает положение дел в отрасли. С одной стороны, пользователи не любят смелых экспериментов в дизайне смартфонов, более того, они их почти не приемлют. С другой стороны, если продукт их не «зацепит», они его не купят. Таким образом, производителям приходится заниматься инновациями в дизайне — таковы законы конкуренции и продуктовой эволюции. И делают это осторожно, словно Мирон, создающий миллиметр за миллиметром свой знаменитый «Дискобол». Но кому-то везет. И у него получается.

О коллизиях в дизайне и о золотом сечении в нем портал Profit.kz беседовал с Жун Сух Кимом, директором по дизайну в Huawei Consumer BG, прямо на презентации новой линейки Huawei в Лондоне.

— О дизайне в целом…

— Дизайн должен быть хорошо сбалансированным. И дело тут не только и не столько в самом дизайне. Например, некоторые дизайнеры подходят к нему исключительно с художественной точки зрения. Но дизайн — это не просто искусство. Здесь нужно совмещать и технологии, и эстетику в каком-то корректном предмете. Если мы говорим о смартфоне — то совмещать в этом высокотехнологичном гаджете, обладающем высокой функциональностью. И только тогда что-то может получиться. И, возможно, эта работа сможет завоевать сердца потребителей. Вот этого мы, в Huawei, и пытаемся добиться — найти путь к сердцам потребителей. И наша команда инженеров добилась значительных успехов в этом деле, и мы этим очень гордимся. И, как вы заметили, мы обновляем дизайн каждый год. То, что вы видите в нашем флагмане сегодня — это большой шаг от того, что мы делали ранее. Это, в принципе, новый дизайнерский подход для нас. И мы надеемся привлечь им еще больше потребителей.

— Дисплей — основа дизайна

— Посмотрите на дизайн дисплея. Согласитесь, это очень высокий уровень. И сразу скажу, что это не будет чем-то вроде мэйнстрима: у нас ушло пару лет на то, чтобы создать что-то подобное, чтобы создать нашу собственную философию дизайна. Это дорого обходится, ведь дизайн должен создавать ценность, а не просто стимулировать какое-то действие. И мы стараемся создать значимость для потребителя. У нас есть много продуктов, но это не становится мэйнстримом или чем-то вроде этого. Это всегда что-то уникальное, что-то выдающееся. Но это не значит, что мы всегда будем смотреть только в направлении дисплеев. Мы сейчас разрабатываем много и других вещей, но я пока не могу об этом говорить по понятным причинам.

— То, что вдохновляет в дизайне

— Twilight (сумеречный градиент)? Это, наверное, освежает дизайн, но в самом начале, когда мы создавали этот новый дизайн, мы вдохновились рассветом. Это то, что мы видим каждый день. Или можем видеть, но не замечаем. Но, когда поднимешься на высоту, и видишь, как начинается день, видишь эту таинственную линию рассвета… Не скрою, вот этот момент и подарил нам вдохновение. И это мы воплотили в «металле» — в самой красивой конфигурации нашего продукта. Не скрою, Twilight вызвал первоначально неоднозначную реакцию, были люди, которым это не понравилось. Возможно, потому, что они не видели такого никогда раньше. Но в итоге мы получили позитивную отдачу. И теперь мы видим, как наши конкуренты начинают это копировать. Это ли не доказательство того, что мы идем в нужном направлении? Еще кто-то ранее спрашивал меня некоторые подробности о камерах, об их дизайне. Я должен тут сказать, что это тоже важная часть дизайна, никто раньше такого не делал. Потребитель сначала удивляется, где-то даже у него возникают сомнения, но позже принимает его. И у него формируется некий стандарт: именно так все и должно выглядеть. И вот так мы можем расширять рамки дизайна — через креативность, через какие-то инновации, через неожиданные вещи. В конечном счете, никто не хочет иметь один и тот же смартфон — с одним и тем же дизайном.

— О Porsche Design

— Это особый продукт. Я не могу сейчас оперировать какими-то цифрами, но я уверен, что на него будет высокий спрос. И мы столкнулись с особым случаем, когда дизайн может приковывать внимание. Это такая квинтэссенция. И вот еще что — мы разработали его очень быстро. Вообще, люксовый дизайн, тот, который несет Porsche Design в линейку наших продуктов, это, правда, особый, уникальный случай. Мы собираемся выпускать модель около года, отвечая требованиям потребителей и спросу на нее.

И тут я хочу донести, что это не просто бренд. Ведь, когда мы начинаем разрабатывать продукт, мы думаем о том, чтобы использовать новейшие технологии. Это всегда вопрос технической спецификации, всегда какой-то компромисс. Например, будет ли это металл или стекло? Как он будет функционировать? Когда мы создавали продукты линейки Porsche Design, мы использовали исключительные материалы, исключительную их обработку и исключительные технологии. Вот пример — мы использовали кожу премиум-класса, и изначально понимали, что не сможем запустить продукт в массовое производство. Мы просто не сможем найти такого объема кожи подобного качества. В конечном итоге, в Porsche Design сочетаются и философия продукта, и то, как мы разрабатываем дизайн, и то, как будет производиться продукт.

— О спросе на продукты линейки Porsche Design

— Я не знаю точные цифры, конечно, по сравнению с общим объемом продаж смартфонов Huawei — это не много, очень маленькая доля. Но таким и должен быть люксовый продукт — эксклюзивным. Его доля даже в Китае должна быть маленькой. Так решает рынок люксовых вещей, таковы его законы. Это основополагающие вещи для рынка выдающихся изделий.

Что касается Китая, то это самый важный рынок для нас. Потому что спрос здесь невероятно высокий, намного выше, чем в других странах. И, откровенно говоря, поставки продуктов линейки Porsche Design в Дубай и на Средний Восток, и в некоторые европейские страны намного меньше. И если вы хотите это, то нужно поспешить с его заказом (смеется).

Конечно, наша последняя разработка (Huawei Mate20 RS) — самая лучшая. В этот раз мы сделали смартфон в виде гоночного автомобиля, чтобы добавить ощущения эксклюзивности нашему продукту. И мы уже получили хорошие отзывы от наших клиентов.

шедевры. И я думаю, что это сотрудничество приведет к еще большим успехам — к новым продуктам. Здесь я вижу идеальный симбиоз — мы вместе делаем сильный продукт, мы объединяем все усилия в конечном изделии — в Huawei Mate20 RS. И еще я должен сказать, что сейчас мы вышли на очень хороший уровень сотрудничества со студией. Оно намного эффективнее, чем был в самом начале этой истории.

— Не дизайном единым

— Я уже говорил выше, что хороший дизайн должен непременно гармонировать с самыми продвинутыми технологиями. Более того, дизайн должен очень хорошо выражать то, что заложено в продукте, его философию. Поэтому мы и работаем самым тщательным образом над ним — суть в том, как проявить в нем заложенные технологии, технологический потенциал — мы уделяем очень много внимания таким характеристикам, как батарея, экран, производительность, каким-то программным инновациям и так далее. Когда пользователь продукции Huawei берет в руки наш смартфон, он должен понимать, что имеет дело с изысканным продуктом. Во всех отношениях.

Здесь я бы предложил еще такой взгляд. Мы — развивающаяся компания, мы разрабатываем новые технологии. И хотим ими делиться с потребителями, предлагая им самый привлекательный дизайн, продвинутые решения, которые составляют технологическую основу продукта. Porsche Design — это мощь. Как я сказал, это очень зрелый уровень взаимной работы. За эти годы мы точно узнали, чего хотим друг от друга, точно знаем, что делать в нашей коллаборации. Может, я опять повторяюсь, но у нас очень высокий уровень взаимодействия.

— Что первично — дизайн или технология? Как понять, что именно этот дизайн найдет отклик в сердцах потребителей?

Дизайнер не должен создавать продукт так, как ему нравится, ведь это продукт для потребителя. И мы должны очень хорошо понимать и четко представлять желания нашей целевой аудитории в отношении этого продукта. И у каждого продукта она своя, уникальная. Инструменты довольно стандартные — фокусные группы, исследования, которые мы регулярно проводим. С другой стороны, мы понимаем, что фокусная группа — это не конечная инстанция. Нет, мы, конечно, учитываем данные, полученные от этих исследований, но берем в расчет не только их. Это хорошо, но важнее получить понимание как привести потребителя к нашему продукту. Вот представьте себе, прямо в буквальном смысле — мы предоставляем им то, что они искали, они получают это, но нет эффекта «вау», нет эффекта новизны. Потому что это всего лишь то, что они хотели. В этом нет никакого сюрприза, и приходит разочарование.

Важно, чтобы потребитель иногда получал совсем не то, чего он, собственно, хотел. Это какое-то вдохновение. И нам необходимо вдохновлять нашего потребителя, и Twilight в этом плане, то, о чем мы говорили ранее, — это очень хороший пример. Люди не ждали этот дизайн, но приняли на ура.

— Что ждать от Huawei в дизайне?

Конечно, мы хотим использовать новейшие технологии. Но при этом хотим производить самые компактные, тонкие и легкие смартфоны. И поэтому мы должны собрать вместе все эти элементы успешного смартфона. Это очень непросто, но у Huawei это получается. Этим, кстати, мы и отличаемся от конкурентов.