Памяти много не бывает

Знаете, что объединяет всех пользователей цифровой фототехники, смартфонов и так далее? Ну, или почти всех. Мало памяти — ее всегда не хватает.

Она имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. И тогда приходится делать мучительный выбор — что-то удалять, что-то отправлять в облако. И это требует времени. А оно, если мы говорим о каком-то моменте, который нужно отснять, безвозвратно ушло. Но это не все. Если уйти немного в сторону цифровых камер, то владелец может столкнуться с целым рядом проблем. И это уже не нехватка памяти — что-то похуже. Например, долгая буферизация. Это когда при нажатии на кнопку затвора камеры она делает снимок, но затем замедляет работу, ожидая полной записи данных на карту памяти. Крайне неприятны случаи, когда вы, просматривая отснятые моменты, обнаруживаете поврежденное видео. Здесь вы должны знать, что видеокамеры могут создавать поврежденные видеофайлы, если скорость карты памяти слишком низкая, также камера может снижать качество видео для соответствия скорости карты. То есть, видео в формате Full HD (1080p) может превратиться в видео с гораздо более низким разрешением. И это, конечно, повод для разочарования. И это еще не все. Если скорость записи камеры выше, чем у карты памяти, камера будет зависать, и видеоклип будет внезапно прерываться при достижении максимальной скорости карты памяти. Наконец, многие камеры поддерживают режим серийной съемки, когда при одном нажатии на кнопку затвора создается серия фотографий — это позволяет снимать динамичные сцены или объекты. Но если скорость записи карты памяти слишком низкая, то режим серийной съемки просто не будет работать. Или будет работать неполноценно.

Спрашиваете, как это лечится? Определенно нужно поменять память! Как вариант — присмотреться к линейке Canvas от признанного лидера в области памяти — Kingston. Линейка представлена как картами стандарта SD, так и micro SD. Кроме того, внутри линейки есть еще подбренды — Select, Go! и React. Посмотрим, какая между ними разница.

Canvas Select

Карты подбренда обладают водонепроницаемым корпусом, ударостойкостью и виброустойчивостью, устойчивы к рентгеновскому излучению (это весьма актуально в аэропортах), кроме того, как утверждает производитель, в картах линейки реализована защита от экстремальных температур. Модельный ряд — от 16ГБ до 128ГБ.

Карты с лейблом Canvas Select соответствуют классу скорости UHS-I Speed Class 1 (U1) — это 80МБ/с для чтения и 10МБ/с для записи, а производитель позиционирует их как карты, наиболее оптимально подходящие для использования в камерах компакт-класса.

Canvas Go!

Как понятно из названия, производитель позиционирует карты этой линейки для «использования в движении», причем, параметры карт позволяют снимать в формате 1080p или даже 4K. Эти карты будут уместно смотреться в экшн-камерах (например, GoPro), дронах или в автомобильных видеорегистраторах. И конечно, в цифровых зеркальных аппаратах. По аналогии с Canvas Select, изделия, носящие лейбл Canvas Go! , обладают водонепроницаемым корпусом, ударостойкостью и виброустойчивостью, устойчивы к рентгеновскому излучению и воздействию экстремальных температур. Модельный ряд — от 32ГБ до 512ГБ.

Скорость карт линейки соответствует UHS-I Class U3 — до 90МБ/с для чтения и до 45МБ/с для записи.

Canvas React

Понятно, что представители данной линейки — самые производительные, и ориентированы на съемку в формате 4K, а также на серийную фотосъемку. Как сообщают в Kingston, карты памяти Canvas React протестированы на надежность и долговечность. Кроме того, они, по аналогии с предыдущими линейками, обладают водонепроницаемым корпусом, ударостойкостью и виброустойчивостью, устойчивы к рентгеновскому излучению и воздействию экстремальных температур. Модельный ряд — от 32ГБ до 512ГБ.

Скорость карт Canvas React соответствует классу UHS-I U3 (до 100МБ/с для чтения и до 80МБ/с для записи).

Все карты Canvas снабжаются пожизненной гарантией.

Ну, не бывает много памяти. Хорошей памяти

В самом начале материала мы размышляли о том, что памяти много не бывает. Так то оно так, только нужно добавить в эти рассуждения небольшое дополнение — хорошей памяти. Тем более, такой, которая имеет пожизненную гарантию.

Ну, а если серьезно, то память — это то, что, порой, имеет некий остаточный принцип. «Ну, останется немного денег, куплю что получше, — размышляет только что вставший в ряды владельцев цифровых камер. Не останется — буду пользовать то, что есть». И это очень большая ошибка, которая может испортить все радостные эмоции от покупки. Проверено на практике.