Jelastic PaaS: идете против тренда? Попутного ветра!

Тем, кто игнорирует облачные технологии, придется смириться с тем, что из года в год традиционные ИТ будут терять в конкурентоспособности.

Статистика благоволит «облакам»: в 2017 году объем глобального рынка публичных облачных сервисов увеличился на 29% — в денежном выражении это около $117 млрд. Такие данные приводит аналитическая компания IDC. Эксперты отмечают, что «высокие темпы роста расходов на публичные облачные сервисы в мире сохраняются уже на протяжении пяти лет подряд». Если посмотреть на отчет IDC в разрезе сегментов, то тут без неожиданностей — более 64% выручки сформировал SaaS. В 2017 году выручка здесь поднялась на 22% и вплотную приблизилась к $75 млрд. Прогресс, в основном, обеспечили системы управления ресурсами предприятия (Enterprise Resource Management, ERM), ПО для управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM) и решения для групповой работы (Collaborative Applications). Более 31% оборота на рынке, или около $25 млрд, обеспечил сегмент IaaS. Аналитики констатируют здесь некоторое замедление: темпы роста в 2017-м были в пределах 40% вместо 45% в 2016 году. На долю PaaS пришлось 14,6% от суммарного объема рынка публичных облачных сервисов. В 2017-м темпы роста здесь составили внушительные 47%, а выручка превысила $17 млрд.

И чем вам не угодил PaaS, господа?

Судя по предложенным выше данным, заметно, что PaaS (Platform as a Service — платформа как услуга) является несколько недооцененным: хотя и занимает почетное место в тройке лидеров, это все-таки третье место. Но это временно. По оценкам некоторых экспертов, ситуация может вскоре изменится. В частности, по мере роста доверия к облакам, а также по мере возникновения задач, для которых характерно использование PaaS. А также эволюции старых.

В целом в Казахстане основными аргументами в пользу использования облачных технологий остается необходимость снижения расходов на инфраструктуру предприятия. И ситуация здесь медленно, но все же меняется. Эксперты и игроки рынка, например, в компании «Казтелепорт», замечают, что эпоха недоверия к облакам проходит. Более того, ситуация прошла точку невозврата. И это означает, что у компаний в общем-то нет особого выбора. С другой стороны, на рынке все еще недостаточно игроков, которым действительно можно доверить свою инфраструктуру. Таких, у которых имеются и собственные центры обработки данных, и накоплена достаточная экспертиза и компетенции. Возможно, это одна из причин, почему PaaS в Казахстане находится в аутсайдерах, несмотря на очевидные преимущества. Впрочем, тут тоже ситуация меняется. Например, упомянутая компания «Казтелепорт» относительно недавно вывела на рынок интересную услугу — Jelastic PaaS.

Особенности PaaS в Казахстане

Бюджеты на ИТ в Казахстане стагнируют, а это означает, что за одни и те же деньги сегодня нужно выполнить больше задач по ИТ. То есть, модель, основанная на использовании традиционных ИТ, сразу начинает буксовать, она просто неспособна работать в такой парадигме. Без всякой агитации понятно, что PaaS в данной концепции выглядят предпочтительно. Но есть и большая уже упомянутая проблема — недостаточный ассортимент предложения на рынке. На практике это означает, что у компании, которая все-таки решилась двигаться в сторону PaaS, откровенно говоря, и выбор-то не велик.

Текущая ситуация такова — было бы неправильно говорить, что бизнес не знаком с PaaS. Ведь, не секрет, что ряд казахстанских компаний уже пользуются PaaS сервисами, дата-центры которых находятся за границей. Несмотря на некоторые преимущества, которые лежат на поверхности, у такого варианта при более близком рассмотрении есть минусы, которые способны перечеркнуть бенефиты, получаемые при использовании такой модели. Первый — серверы, размещенные за пределами Казахстана, несут целую группу рисков — от сугубо технологических (географическая удаленность, каналы связи, отсутствие быстрой обратной связи с поставщиком услуги, сложная геополитическая обстановка в мире) до юридических, например, если это хоть как-то связано с использованием персональных данных казахстанцев. Соответственно, в группу рисков могут автоматически попасть банки, телекоммуникационные операторы, более того — представители крупного бизнеса, национальные компании.

PaaS — made in Kazakhstan

Здесь хотелось бы предложить детали упомянутого сервиса Jelastic PaaS от «Казтелепорт». Речь идет о платформе для оркестрации контейнеров. Фактически Jelastic объединяет PaaS и СaaS (Container-as-a-Service), раскрывая потенциал облачных вычислений для разработчиков, хостинговых компаний, ОЕM-поставщиков и крупных организаций.

«PaaS — это один из вариантов облачных сервисов, при котором в качестве услуги предоставляется платформа с различным функционалом для разработчиков. Это могут быть базы данных или веб-сервера. При такой модели заказчик может сам управлять приложениями, в то время как управление операционной системой берет на себя провайдер», — раскрывают детали в «Казтелепорте». То есть, PaaS включает предустановленные и настраиваемые базы данных, а также ПО промежуточного слоя (сервера приложений, средства интеграции, управление процессами, управление контентом и управление веб-сайтами). Таким образом, наиболее интересен PaaS именно компаниям-разработчикам, и это позволяет им избавиться от несвойственных деятельности задач, сконцентрировавшись на ключевой.

PaaS от «Казтелепорт» — это автоматизированная облачная платформа для хостинга приложений. Она обеспечивает поддержку Java, PHP, Ruby, Python, Node.js, а также кастомных контейнеров Docker, различных SQL и NoSQL-баз, серверов приложений, балансировщиков нагрузки, кэш серверов и storage-контейнеров. Сервис позволяет создавать, размещать и запускать веб-приложения без необходимости подбора конфигурации ОС, внесения изменений в код или сложных дополнительных настроек. Среди особенностей платформы можно также выделить следующее: вертикальное и горизонтальное автоматическое масштабирование для обработки пиковых нагрузок; более 100 приложений, доступных для установки в один клик; возможность интеграции дополнительных сервисов и приложений.

Как это может работать на практике. Если, например, приложению необходим бОльший объем оперативной памяти или процессорных ядер, то ресурсы будут добавлены автоматически. А когда необходимость в них отпадает, то параметры потребления сократятся. Такая гибкость позволяет оптимизировать работу и избежать излишних расходов. При этом Jelastic PaaS полностью избавляет заказчика от капитальных расходов («капексов») в сторону более предпочтительных для бизнеса «опексов». Кроме того, для бизнеса появляется возможность запускать приложения в кратчайшие сроки, эффективно управлять ими на всех жизненных циклах, а также иметь доступ к мониторингу производительности. В «Казтелепорт» комментируют, что основная тарификация в Jelastic PaaS зависит от двух параметров: клаудлет и дисковое пространство. Если с дисковым пространством все понятно, то по позиции «клаудлет» нужно дать некоторые пояснения. Это не что иное, как единица потребления вычислительных ресурсов — CPU и RAM (1 клаудлет состоит из 400 МГц CPU и 128 Мб ОЗУ). Опционально, кстати, можно арендовать и внешний IPv4 адрес.

Включи свой бизнес одной кнопкой

В компании утверждают, что условия для потребителей услуги весьма интересные. Например, имеется гибкая система скидок, которая, разумеется, находится в прямой зависимости от объема потребления Jelastic PaaS. Есть и бесплатный тестовый доступ к платформе в течение 14 дней. Ну, а приступить к использованию или тестированию услуги можно уже сегодня, зарегистрировавшись по ссылке.

«Казтелепорт» — акционерное общество, дочерняя организация «Народного Банка Казахстана». Компания работает на ИТ-рынке c 1999 года, и сегодня является надежным партнером по предоставлению широкого спектра услуг инфотелекоммуникаций для казахстанских и международных компаний на всей территории Республики Казахстан. С 2013 года компания предоставляет услуги дата-центров, на сегодня у компании имеется геораспределенная сеть центров обработки данных (три ЦОДа в Алматы и два — в Астане). В ассортименте услуг имеется и ряд облачных сервисов — от IaaS и PaaS до BaaS и DRaaS.