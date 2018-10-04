Наизнанку: Nur.kz

Что мы знаем о Nur.kz? Кроме того, что это самое популярное электронное медиа в Казахстане? Оказывается, крайне мало.

Между тем, Nur.kz — это уже не только и столько медиа, а некая цифровая платформа, где уживаются и информационный портал, и ресурс для поиска работы и подбора персонала, и онлайн-кинотеатр… Посмотрим, как это все работает изнутри.

На входе в офис Nur.kz нас встречает биометрический замок, который открывает дверь в офис по отпечаткам пальцев. Я пришел на несколько минут раньше, и, ожидая, когда меня встретят, не мог оторвать взгляд от потока людей, которые и наполняли жизнью Nur.kz. И уже с порога ты понимаешь, что перед тобой — современная медиакомпания. У Nur.kz отличный офис. Я бывал в редакциях больших американских газет — и офис Nur.kz ничем не уступает. Даже, наверное, в чем-то превосходит — понятно, прошло без малого 20 лет. Хотя, как мне показалось, в американских медиа начала 2000-х были невероятно раздутые штаты, — это так, к слову. Nur.kz же выглядит довольно компактным — 127 человек. Это все про все — журналисты, сервисный персонал и куча проектов вокруг ядра.

Кадры, деньги, два стола

Моим провожатым и организатором встреч с сотрудниками Nur.kz выступила Татьяна Фоминова, PR-специалист компании. И, разумеется, начал я с кадрового вопроса. Говорить о том, что здесь зарыто много секретов, которые и стали первым пазлом в видении компании, было бы излишне. Сразу задаю вопрос о том, что лежит в основе успеха Nur.kz. «Думаю, дело в том, что мы делаем акцент на всех аспектах — от востребованности контента до SEO», — говорит Татьяна. Задаю вопрос о кадрах. Легко ли устроиться в Nur.kz? «Косвенно об этом можно судить по тому, какой у нас конкурс, когда открывается вакансия — 25 человек!». По ее словам, HR-практики в компании очень продвинутые. Например, тот же отбор журналиста в штат — это 6 этапов. Текучка низкая. Сама Татьяна в компании полгода. В процессе беседы промелькивает: в Nur.kz придерживаются такой стратегии — не взять слабого в команду. Даже ценой того, что могут пропустить сильного сотрудника.

Отдел новостей

Возникает ощущение, что со следующей собеседницей мы где-то когда-то встречались. Это какая-то неявная зыбь, на границе со спокойной водой — переход между мирами в памяти. Выясняется, что не ошибался — Юлия Абрамова некоторое время работала в журнале СompAs, а его в свое время издавала компания ALSER. В Nur.kz Юлия работает уже 4 года: «Почему нравится? Стабильно, есть возможность расти, самореализовываться. Если мы придумаем какую-то тему, то, скорее всего, нам позволят ее разрабатывать — в Nur.kz очень трепетно относятся к творчеству», — говорит она.

На вопрос о том, что Nur.kz порой называют слишком «желтым», парирует: «Мы же популярное издание, а публике это сейчас нравится. Это, скорее, ответ на спрос на рынке. Будет спрос на аналитику, искусство — будем давать это. А пока — какая жизнь, такие и новости». Соглашусь, хотя слабо верю в такую массовую трансформацию вкусовых предпочтений.

Какие KPI у журналиста в Nur.kz? По словам Юлии, есть индикаторы, связанные с количеством просмотров. Еще один из ключевых параметров — это эксклюзивность.

Nur.kz — это более полутора миллиона уникальных пользователей в сутки, 4,5 млн и более просмотров. Ежедневно на сайт выкладывается более 200 уникальных материалов. Самый читаемый материал за всю историю, который собрал более 1,5 млн прочтений — про сель в Алматы. Мужская аудитория доминирует — на нее приходится 59% посетителей портала.

Из последних собственных материалов ей нравится репортаж про особо опасных преступников: «Мы посетили колонию строгого режима ЛA 155/8 по приглашению правозащитников. Нам показали практически все», — делится Юлия, добавляя, что хотя и занимается региональной сетью собкоров Nur.kz, на творчество время остается.

Rabota.nur.kz

Как уже писал, под зонтиком Nur.kz имеется ресурс для поиска работы и подбора персонала. Читаю на сайте: сегодня сервис Rabota.nur.kz посещает более миллиона человек в месяц. И готовлюсь к скучной беседе, одновременно выуживая из памяти свой издательский опыт — газету «Работа», которую я издавал еще в прошлом веке. Но потом избавился — скучно.

Однако Лилия Бауэр, руководитель этого направления, меняет ситуацию. Когда человек чем-то увлечен, он заражает своим интересом. Все время, проведенное с Лилией, я почти не говорил — все больше слушал, что не характерно для меня.

Лилия работает в компании уже 4 года (какая-то сакральная цифра — все собеседницы называют именно эту цифру). И, по ее словам, рынок подобных ресурсов в Казахстане делят без малого пополам два ресурса — собственно, Rabota.nur.kz и HH.kz. В чем преимущества Rabota.nur.kz? «Думаю, что дело в том, что мы очень плотно работаем и с работодателями, и с соискателями, — обстоятельно отвечает Лилия. — Мы поддерживаем информацию о вакансиях на портале всегда в актуальном состоянии, проверяем их, например, на предмет мошенничества. Мы пытаемся выстроить справедливые правила игры».

Чем интересен Nur.kz? «Все проекты интересные, очень хорошая атмосфера, коллектив, есть возможность роста — я начинала модератором, а теперь — руководитель проекта. Сейчас у меня под началом 20 человек», — рассказывает она.

Rabota.nur.kz — это более 22 тысяч актуальных вакансий и порядка 700 тысяч резюме специалистов. Один из крупнейших ресурсов для поиска работы и подбора персонала в Казахстане, с аудиторией более 1 млн посетителей в месяц.

Nurtv.kz

Это онлайн-кинотеатр. Несмотря на то, что запустили его в июле этого года, в сентябре он уже достиг отметки в 130 тысяч уникальных пользователей. И, как говорит руководитель проекта Айгуль Мусаипова, идея была в том, чтобы собрать на платформе максимально возможное количество казахоязычного контента. «Это и кино, и сериалы, и телеканалы, и вайнеры/блогеры, и авторское кино, и музыкальные клипы — мы хотим, чтобы все это, с большим акцентом на „made in Kazakhstan“, было собрано на нашей площадке», — рассказывает Айгуль, увлекаясь все сильнее, и добавляя, что новое направление для портала — это киберспорт. На площадке будут транслироваться стримы, причем по ряду позиций у Nurtv.kz будет эксклюзив.

Nurtv.kz зарабатывает на рекламе. «Есть три модели для онлайн-кинотеатров. Мы пока работаем только по модели AVoD (Advertising Video on Demand — прим. редакции), — продолжает Айгуль, добавляя, что пока казахстанские пользователи не готовы платить за контент, а если и покупают его, то «поштучно», так что сервис Nurtv.kz предоставляется бесплатно.

Что касается генерации контента, то, по словам руководителя проекта, в Nurtv.kz есть и собственные проекты. Как и планы по развитию этого направления: «Меня захватывает сама идея, я меньше всего смотрю на плюшки. Если вижу в проекте поле, где можно развернуться, что-то придумать — меня это затягивает. И еще немаловажно для меня — это команда», — откровенничает Айгуль.

NurTV.kz — это 25 тысяч единиц контента (кстати, единицей контента в NurTV.kz является не серия, а весь сериал). На сегодня у портала 10 тысяч пользователей и 15 тысяч просмотров видео в сутки. Весь контент на 100% легальный.

Дистрибуция контента

С Павлом Притчиным, главным редактором портала Nur.kz, мы быстро нашли общий язык: посмотрев на визитку, он припомнил мое редакторство в журнале MegaByte.

По мнению Павла, контент — это суперважно. Но, с другой стороны, его так много, что идет настоящая война за потребителей. Здесь роль технологий становится доминирующей. То есть, при одинаковом качестве контента выигрывает тот, кто более технологичен: «Именно поэтому сейчас, по большому счету, все медиа — это больше ИТ-компании, чем, собственно, медиа. Успех зависит не только от самого контента, но и от его дистрибуции. То есть, чем больше способов его распространения на различных платформах вы используете, тем лучше — это и Яндекс.Дзен, и Google, и Facebook». Трудно не согласиться. «Мы используем два редакционных сервиса аналитики, которые позволяют нам видеть почти все, что происходит с нашим контентом, видеть все наши метрики — просмотры, досмотры, вовлеченность, дочитываемость, то, как делятся материалами читатели в соцсетях, — делится Павел. — И мы можем видеть трафик по каждой статье, откуда он идет. И каждый автор может отслеживать свою статистику. Если статья не очень, то всегда есть возможность ее улучшить — и тогда она еще будет жить». По его словам, в редакции очень серьезно относятся к юзабилити — каждая новая кнопочка, все изменения проходят путь от гипотезы — к тестам. «И лишь после того, как мы собрали метрики по данному улучшению, обратную связь — и она оказалась положительной, эти вещи становятся частью сайта», — раскрывает он детали. Интересно, что в Nur.kz KPI айтишников и журналистов увязаны между собой. «Зачем тогда нужна ИТ-команда? Ведь здесь не просто технологии ради технологий…», — справедливо отмечает Павел.

В чем секрет низкой текучки в Nur.kz? «Не скажу за всех, но в редакции — да, люди работают подолгу. Nur.kz — крупнейший портал, у нас в редакции работает почти 40 человек. Для журналистов открыты все двери, есть доступ к информации. Очень хорошая атмосфера в офисе. Ну и достойное вознаграждение».

Задаю неудобный вопрос о репутации Nur.kz, которая некоторое время назад была довольно неоднозначной, на что Павел отвечает: «Мы в какой-то момент поняли, что нужно быть более открытыми, и мы стали такими, улучшили свои процессы, стали выстраивать новый бренд в соцсетях. С тех пор ситуация кардинально изменилась».

«Абсолютно точно будем двигаться в сторону дистрибуции контента на платформы — люди все меньше и меньше читают на сайте, — рассказывает Павел о планах. — Прямой трафик падает у всех, а вот просмотры на каналах растут. Тот же Google AMP — трафик оттуда только за год увеличился в разы. Я уже упоминал и „Дзен“, и Facebook. То есть, сейчас становится важным не сам факт посещений сайта, — важно, чтобы прочитали ваш контент в принципе. Что касается видео, то если Facebook включит монетизацию, о которой говорит уже два года, мы придем и сюда — создадим отдел, который будет заниматься производством видео», — замечает он.

Резюме

Его не будет, хотя изначально я хотел сделать некую компиляцию. Но, поразмышляв в очередной раз над превратностями контента, пришел к мнению, что это лишнее. Люди, их принципы и то, как они видят компанию — это и есть Nur.kz. И, конечно, технологии.