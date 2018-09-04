Лидер банковского рынка Армении делает ставку на инновации и цифровые технологии.

«Наши ожидания оправдались — новая инженерная инфраструктура дата-центра «Америабанка» полностью отвечает как текущим требованиям, так и рассчитана на долгосрочное развитие, имея необходимый резерв», — отмечает руководитель Управления ИТ и автоматизации «Америабанка» Шаварш Восканян.

«Америабанк» — лидер банковского рынка Армении, с долей около 20%. Банк является правопреемником Ереванского филиала Кавказского коммерческого банка, работающего в Ереване с 1910 года. Сегодня в банке работает более 800 человек, «Америабанк» предоставляет полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг. Тигран Джрбашян, Директор по развитию банка, делает акцент на том, что современный банк — это, прежде всего, данные. Именно поэтому «Америабанк» инвестирует в цифровизацию.

Новое здание — новый ЦОД

Старый ЦОД перестал удовлетворять растущие потребности банка. Плюс, головной офис переезжал в новое здание. Для надежной работы всех сервисов «Америабанку» требовалось создать новый технологичный масштабируемый центр обработки данных, соответствующий высоким требованиям безопасности и отказоустойчивости по стандарту TIER III. Ситуация осложнялась тем, что помещение нового ЦОДа было довольно компактным (около 100 кв. м) и располагалось на втором этаже здания, что накладывало дополнительные требования к надежности инфраструктуры, учитывая сейсмичность региона. Кроме того, банк располагается в энергоэффективном здании, и нужно было также соблюсти высокие требования энергоэффективности при проектировании дата-центра. В целом перед подрядчиком стояла довольно интересная задача.

По результатам проведенного конкурса партнером проекта была выбрана компания Softline, не только обладающая необходимой экспертизой и опытом построения подобных объектов, но и сумевшая предложить ряд нестандартных решений, позволивших, в частности, значительно сократить общий вес оборудования ЦОДа, а значит, и снизить нагрузку на перекрытия здания.

Нестандартные решения с «зеленым» оттенком

С момента объявления «Америабанком» конкурса на создание центра обработки данных до сдачи его в эксплуатацию прошло 12 месяцев. При этом основная часть времени ушла на внутренние процедуры банка, а непосредственная работа над ЦОДом заняла у Softline четыре месяца: в течение месяца велась разработка проекта, и три месяца ушло на его реализацию. Т.е. в целом проект был реализован в очень сжатые сроки, учитывая, что только поставка крупного оборудования заняла 8–10 недель. Проект ЦОДа создавался на базе рекомендаций и стандартов организации Uptime Institute, по которым строился ЦОД becloud в Республике Беларусь. В качестве поставщика инфраструктурных решений был выбран Schneider Electric.

Несущая способность перекрытий — один из главных вызовов для создателей дата-центров и серверных комнат, если отведенное под объект помещение находится не в подвале. В рамках создания ЦОДа «Америабанка» ограничения были преодолены двумя способами. Во-первых, в источниках бесперебойного питания вычислительного и сетевого оборудования использовали литий-ионные батареи (к слову, это первый подобный проект в Восточной Европе) — они легче, с ними проще вписаться в нормы по нагрузкам на перекрытия. Во-вторых, перекрытия второго этажа были усилены стальным профилем, который существенно повысил их несущую способность.

ЦОД «Америабанка» располагается на втором этаже в новом здании в центре Еревана. Часть инженерного оборудования по габаритам не вмещалась в лифты. На второй этаж крупное оборудование доставили через окна. Для доставки самых объемных частей инженерной инфраструктуры понадобилось освободить доступ к шахте винтовой лестницы, установить в нее единственный в Армении вилочный погрузчик и поднять части инженерных систем на второй этаж.

Сейсмоустойчивость была одним из главных критериев технического задания при проектировании ЦОДа. Под требования сейсмоустойчивости доработан фальшпол в гермозонах дата-центра — он усилен распорками. Серверные шкафы оснащены кронштейнами, которыми они крепятся к фальшполу — при подземных толчках крепеж удержит шкафы от опрокидывания.

За энергобезопасность ЦОДа отвечают четыре источника бесперебойного питания Schneider Electric. «Два ИБП поддерживают работу с литий-ионными резервными источникам энергии — они обслуживают сетевое и вычислительное оборудование, — рассказывает Виген Микаелян, руководитель отдела технического обслуживания «Америабанка». — Мощность ИБП на основе литий-ионных батарей составляет 160 кВ*А, а ИБП на основе свинцово-кислотных батарей для инженерной инфраструктуры — 120 кВ*А. При этом литий-ионный аккумулятор занимает в два раза меньше места и в три раза легче по сравнению со свинцово-кислотным. Также литий-ионные батареи, в отличие от свинцово-кислотных, не требуют обслуживания, проще переносят высокие температуры и глубокий разряд. Энергосистема ЦОДа спроектирована с применением двух автоматических вводов резерва. Каждый из них рассчитан на три силовых ввода. Два ввода от двух подстанций, третий ввод — от дизель-генератора. Загруженный на 100% дата-центр может работать на батареях более 15 минут, чего достаточно для старта дизель-генератора».

В ЦОДе установлено 24 шкафа, 20 из которых заняты серверами, а четыре — сетевым оборудованием. Общая площадь дата-центра — чуть более 100 квадратных метров. Дата-центр «Америабанка» получил крайне разветвленную структурированную кабельную систему, в которой заложен резерв для дальнейшего роста. СКС состоит из 1632 волоконно-оптических порта и 1472 медных порта.

Система общеобменной вентиляции спроектирована без калорифера — применяется система рекуперации тепла. В холодное время года часть теплого воздуха из помещения возвращается обратно, подогревая холодный воздух с улицы. Тем самым обеспечивается высокий уровень энергоэффективности проекта.

Компактная планировка дата-центра вынудила проектировщиков принять нестандартные меры и к охлаждению батарей источников бесперебойного питания. Охлаждать было решено, направив поток прохладного воздуха от «холодного пола» через аэродинамические ламели на батареи. Это позволило сэкономить пространство, так как не потребовалось выносить батареи в отдельное охлаждаемое помещение.

Новые горизонты

В результате проекта у «Америабанка» появился современный масштабируемый и технологически оснащенный ЦОД, который сможет обеспечить устойчивую и эффективную работу всех служб банка. «Мы давно сотрудничаем с Америабанком по разным направлениям, и для нас большая честь и ответственность реализовать такой масштабный и технологичный проект в Армении. Благодаря опыту совместной работы специалистов Softline и Америабанка, проект был реализован в заданные сроки на высоком профессиональном уровне», — отметил директор Softline Армения Саргис Арутюнян. Вместе с тем, «Америабанк» не останавливается на этом и будет продолжать совершенствовать свою ИТ-инфраструктуру. Так, уже в ближайших планах банка — строительство резервного ЦОДа.