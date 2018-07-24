Четыре причины, наглядно объясняющие выгоду оригинальных картриджей HP

Великолепное качество и высокие эксплуатационные характеристики оригинальных картриджей HP подтверждены авторитетными лабораториями.

В отличие от совместимых картриджей, разговоры о преимуществе которых чаще всего голословны. Ниже представлены выводы большого исследования, охватывающего оригинальные и совместимые картриджи.

Качество печати совместимыми расходниками не выдерживают никакой критики

— При использовании лазерных картриджей сторонних производителей, 47% пользователей сообщали о проблемах с качеством печати.

— Качество более, чем 40% проверенных страниц, полученных при использовании картриджей сторонних производителей, было ограниченным или вовсе не пригодным для дальнейшего использования.

— Использование цветных лазерных картриджей сторонних производителей, как правило, характеризовалось неточными цветами по сравнению с отпечатками, которые были получены с использованием оригинальных картриджей HP.

— В основе оригинальных струйных картриджей и фотобумаги HP лежат технологии, которые обеспечивают высокую стойкость, которая более, чем в 50 раз превышает стойкость отпечатков, достигаемой с использованием картриджей сторонних производителей.

Миф о надежности совместимых расходных материалов не имеет под собой никаких оснований — такие расходные материалы негативно влияют на срок службы печатающих устройств

— 28% картриджей сторонних производителей были неисправны уже при доставке или переставали нормально функционировать до истечения срока службы.

— 16% пользователей лазерных картриджей сторонних производителей столкнулись с неисправностями, протеканием, преждевременным израсходованием.

— По заявлениям 3 из 4 специалистов по сервису, использование картриджей сторонних производителей в принтерах HP сокращает срок их службы.

— Более 60% специалистов по сервису сообщили о том, что они ремонтируют принтеры HP намного чаще, если в них используются картриджи сторонних производителей.

— Техники также в три раза чаще обслуживают принтеры, вследствие использования лазерных картриджей сторонних производителей.

— При проведении испытаний у более, чем 40% струйных картриджей сторонних производителей отмечались неисправности во время использования или даже при самом первом запуске печати. При этом, ни у одного оригинального струйного картриджа HP ничего подобного не замечено — они надежны на 100%.

Вы не задумывались о том, как влияют на окружающую среду совместимые расходные материалы?

— Использование оригинальных картриджей HP способствует снижению количества случаев необходимости перепечатки и, соответственно, снижению уровня неблагоприятного воздействия пользователей на экологию.

— Если вы возвращаете пустой картридж компании, занимающейся восстановительным ремонтом, нет никакой гарантии, что этот картридж не попадет на свалку, ведь 27% струйных картриджей и 18% лазерных картриджей, собранных такими организациями, непригодны для восстановления.

— Установлено, что восстановленные лазерные картриджи в равной или большей степени оказывали неблагоприятное влияние на окружающую среду в сравнении с оригинальными картриджами HP.

Не все так просто, как кажется на первый взгляд

— Парадокс, но стоимость лазерных картриджей сторонних производителей может в итоге превысить стоимость оригинальных картриджей HP на 20%, если учитывать необходимость в перепечатке и надежность работы оборудования.

— Объем печати с использованием оригинальных расходных материалов HP, в среднем, на 50% превышает объем печати, обеспечиваемый картриджами сторонних производителей. Иными словами, у вас уйдет, в среднем, 6 струйных картриджей сторонних производителей для печати того же количества страниц, при этом, оригинальных — только 4.

— Схемы экономии HP позволят еще больше снизить стоимость печати. Например, лазерные картриджи HP высокой емкости (X) позволяют сэкономить до 37% затрат на печать, а приобретение упаковок с двумя (dualpacks) или более (multipacks), как правило, позволяет сэкономить еще до 10% затрат. Кроме того, при использовании струйных картриджей XL можно сэкономить до 50% затрат, а при приобретении упаковок с несколькими (multipacks) — до 20%.

Как отличить оригинальный картридж HP

Существует несколько признаков, которые помогут отличить оригинальные картриджи HP от подделок. Ключевые признаки оригинальных картриджей HP — заметные защитные наклейки, стандартная цена, качественная упаковка и надежная работа.

Кстати, для удобства потребителей в HP разработано мобильное приложение, существующее в версиях для iOS и Android, которое позволяет сканировать QR-код и распознать контрафактную продукцию, а также сообщить об этом факте в HP.

Итак, за видимой экономией, которую дают совместимые картриджи, скрывается целый ряд вопросов, на которые у производителей подобных материалов просто нет ответа. Козьма Прутков изрек нетленное — «Зри в корень». Не пора ли присмотреться к тому, что спрятано за «фасадом» дешевизны совместимого картриджа?

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