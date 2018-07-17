«Фермерский дом Добровъ»: мы нацелены внедрять новые технологии в производство

О том, как удалось совместить, казалось бы, несовместимые вещи — продукты питания и инновации.

«Фермерский дом Добровъ» появился на рынке Алматы чуть больше года назад, но уже стал достаточно известен. Компания производит мясные полуфабрикаты. Традиционно, такие производители далеки от информационных технологий, однако «Добровъ» выбрал другой путь. Мы обсудили с Куатом Аманжоловым, коммерческим директором, и Олесей Шишкиной, руководителем отдела маркетинга фермерского дома, как им удалось совместить такие, казалось бы, несовместимые вещи, как продукты питания и инновации.

— Расскажите о вашей компании. Что представляет собой «Фермерский дом Добров»?

— Олеся Шишкина: Торговая марка «Фермерский дом Добровъ» была основана в 2017 году. Мы развернули свое производство в экологически чистом районе Алматинской области, сейчас активно развиваемся. Главная задача компании — производство свежих, полностью натуральных продуктов, не только вкусных, но и приносящих пользу здоровью, а также соответствующих высоким стандартам качества. Нам важно отслеживать все этапы производства, начиная с закупа сырья, ингредиентов и материалов, контактирующих с продуктом, заканчивая реализацией готовой продукции потребителю.

За год работы мы успели завоевать доверие покупателей и занять свою нишу на рынке Алматы. Продукт натуральный, нас ценят и любят. В ближайших планах — расширить ассортимент продукции и завоевать наибольшую долю рынка.

— Куат Аманжолов: На каждом этапе производства мы используем отечественное сырье, осуществляем входящий и промежуточный контроль качества, контролируем готовую продукцию. Мы используем хорошее мясо, обязательно прошедшее ветеринарный контроль. Приобретая нашу продукцию, вы можете быть уверены, что она безопасная и свежая. Мы планируем выход в ближайшее зарубежье, и сейчас приводим наши планы в соответствие с производством. На зарубежных рынках мы будем представлять продукцию под знаком EAC, как гордость Казахстана. Кстати, мы планируем открыть и колбасный цех. Конечно, цифровизация для нас тоже важна: мы уверены, что она поможет нам в достижении поставленных целей. Мы нацелены на то, чтобы внедрять новые технологии в производство.

— Когда ваша компания выходила на рынок, вы достаточно активно использовали Digital-инструменты продвижения. Для Казахстана это пока необычно — фермерские хозяйства редко обращают внимание на интернет-аудиторию, предпочитая более традиционные офлайн-каналы для контактов с потребителями. Какую роль играет онлайн в вашей стратегии?

— Олеся Шишкина: Рассчитывая на эффективную раскрутку своего бизнеса, многие рекламодатели считают, что для этого достаточно лишь рекламы при помощи медиа-средств либо BTL-инструментов. Однако эффективность интернет-рекламы сегодня несравнима ни с чем. С интернетом, так или иначе, ежедневно сталкивается около 60% жителей Казахстана, из них 40% проводят в интернете достаточно длительное время. Сейчас значительная часть аудитории в Казахстане почти не смотрит телевизор, не читает газет, не слушает радио — основную часть времени они проводят в интернете. Именно на нее мы как раз и направили свою рекламу. При этом охватить эту аудиторию онлайн на данный момент значительно проще и дешевле, чем офлайн. Большинство людей просто перестали замечать наружную рекламу, так как по пути на работу или учебу, по другим делам они увлечены своими смартфонами.

— Куат Аманжолов: Давайте просто обратим внимание на использование смартфонов — у некоторых их даже по два. Мы понимали, что уход в цифру и расширение присутствия в Сети, соцсетях, мессенджерах — это правильное решение. Хотя, конечно, мы рассматривали и более привычные каналы. Но вот именно современная часть дала более точный результат, мы увидели понятную картину, увеличение узнаваемости нашего бренда.

— Олеся Шишкина: Об эффективности интернет-рекламы говорит и тот факт, что в анкетах, заполняемых клиентами компании, в графе «откуда вы о нас узнали», ответы «из интернета» составляют 70% от общего количества. Годовой прирост рекламного рынка в интернете в Казахстане составляет более чем 80%. Не охватить такую большую аудиторию — это недочет, который допускают компании, работающие по старинке. При этом месячный рекламный бюджет, по меркам наружной рекламы, достаточно скромен. У нас широкая линейка продукции (пельмени, колбаски, котлеты, и т. д.), у каждого вида — свой потребитель. И «достучаться» до него легче всего через интернет. Реклама в интернете позволяет быстро рассказывать о новинках, акциях, специальных предложениях, сезонных скидках и т. д. Мы используем много инструментов — это медийная и контекстная реклама, соцсети, настроен Ads Manager. Все эти каналы мы ведем сами, у нас нет подрядчиков.

— Куат Аманжолов: За цифровизацией будущее, поэтому мы будем увеличивать наше присутствие в интернете. Это же не только реклама, но и обратная связь с клиентами. Если у них есть какие-то вопросы, пожелания, заявки, мы готовы все это услышать. Это будет только плюсом для нашего развития.

— В Казахстане сейчас много говорится о цифровизации, но чаще речь идет об энергетике или здравоохранении. А как выглядит цифровизация для вас?

— Куат Аманжолов: Мы планируем автоматизировать многие процессы на производстве. Уже сейчас мы собираем заявки в автоматическом режиме. Наши торговые представители, приходя в магазин, видят остатки, отмечают заказ у себя, и это отображается в базе. Мы облегчаем им работу по сбору информации. Сейчас мы прорабатываем вопрос приобретения нового оборудования, частично автоматизированного. Конечно, ручной труд тоже используется, но даже частичная автоматизация приведет к ускорению работы. При большом спросе на нашу продукцию сегодня нам необходимо соответствовать заявленным объемам. При этом мы не забываем о необходимости расширения ассортимента. Постепенно от ручного труда мы будем двигаться в сторону автоматизации производства.

— Олеся Шишкина: В любой сфере важно идти в ногу со временем. У нас в планах внедрение автоматического измерения продукции. Мы хотим использовать современное российское оборудование в рамках ЕАС. В данный момент мы рассматриваем все современные технологии производства мясных полуфабрикатов. Это и автоматический весовой контроль, автоматическая упаковка, фирменное нанесение логотипа, удаленное управление процессом производства, автоматическая сверка остатков и прогнозирование объемов на заданный период в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

— Мясные полуфабрикаты и технологии — соседство достаточно необычное. Вы их соединили.

— Куат Аманжолов: Абсолютно верно. Мы отлично понимаем экономическую выгоду от внедрения цифровизации в бизнес. Наша задача — не потерять качество продукции, а этого позволяет достичь четкая налаженная работа наших аппаратов. Повысить качество продукции, облегчить и ускорить рабочий процесс — все это позволяют цифровые технологии, причем не только в производстве, но и в любых процессах компании. Плюс ко всему, нам важно мнение покупателей, и мы с помощью мессенджеров, call-центра взаимодействуем с клиентами.

— Олеся Шишкина: Например, все наши машины оснащены GPS-трекерами, которые позволяют логисту отслеживать маршрут движения, контролировать расход ГСМ, пробег автотранспорта. Все это упрощает работу по составлению заявок и маршрутов.

— Вы упомянули call-центр. Как у вас осуществляется сбор и обработка заказов, обратная связь с потребителями?

— Олеся Шишкина: За год работы «Фермерский дом Добровъ» уже представлен почти во всех крупных супермаркетах города, в магазинах у дома, также мы имеем свою сеть фирменных магазинов и интернет-магазин. Каждый день к нам поступает множество звонков — от потребителей, заказчиков, снабженцев, партнеров. Чтобы каждый клиент или запрос не остался без внимания, мы должны оперативно обрабатывать звонки. И в этом нам помогает «Мобильный офис» от Кселл. Каждый клиент должен получать оперативное обслуживание. Мы распределяем поступающие звонки непосредственно на тех людей, которые отвечают за то или иное направление. У нас большой штат (на сегодня уже более 80 человек), много подразделений, и нам важно держать связь со всеми отделами, быстро решать поставленные задачи и реагировать на проблемы. «Мобильный офис» упростил нам взаимодействие внутри компании, а также помог с внешними коммуникациями.

Для приема заявок у нас есть штат операторов. Заявки поступают к нам через call-центр «Мобильного офиса», с планшетов торговых представителей, которые приходят в офис. Все заявки мы обрабатываем в кратчайшие сроки.

— О каком количестве заказов идет речь?

— Куат Аманжолов: Раскрыть информацию я не могу, но немного приоткрою завесу — у нас есть четыре рефрижератора, которые ежедневно развозят заказы, плюс наемный транспорт. Все машины загружены на 100%. То есть, заявок огромное количество.

— Олеся Шишкина: Сейчас очень большая конкуренция на рынке, и если мы упустим клиента, который позвонил с определенной целью, либо оставил заявку, мы потеряем прибыль.

— Использовали ли вы какое-то другое решение ранее, или «с нуля» подключили «Мобильный офис»? Почему был сделан выбор именно в его пользу?

— Олеся Шишкина: Наша цель — достичь лидерства на рынке, поэтому во всех областях работы мы стремимся отдавать предпочтение самым сильным и успешным партнерам. В том числе — Kcell и сервису «Мобильный офис». Мы сразу решили, что он обязательно должен быть среди наших инструментов. До него мы использовали стандартный городской номер, и получали много негатива по поводу того, что к нам сложно дозвониться. После внедрения решения эта проблема отпала. На каждой упаковке нашей продукции указан телефон, единый номер, с помощью которого мы взаимодействуем с аудиторией. Любой потребитель может по нему связаться с нужным сотрудником или оставить свой отзыв.

— Куат Аманжолов: Мы понимаем, что это улучшает нашу работу. Есть четкое понимание, куда нам дальше двигаться, и видим реальную пользу от этого сервиса. При помощи «Мобильного офиса» мы упростили для себя бизнес-процессы, а также улучшили контакт с теми, кто к нам обращается.

— Насколько в целом, по вашему мнению, казахстанские производители готовы к новым технологиям, цифровизации, выходу в интернет?

— Куат Аманжолов: Конечно, не каждый готов. Но тот, кто готов, закладывает хороший фундамент на будущее. Любой фермер должен понимать не только свою нишу рынка, но и то, к чему он идет. Важно использовать на предприятии новые технологии, в том числе и для того, чтобы понимать, что производить, когда и для кого. Это бизнес, и поскольку конкуренция жесткая, надо развиваться в ногу со временем.