Выясняем, насколько актуальны и полезны SMS-рассылки сегодня, когда мир захватили соцсети и мессенджеры.

Мобильный телефон сегодня у всех под рукой, он стал окном в мир, средством общения, инструментом получения знаний и развлечения. Не удивительно, что компании различных сфер бизнеса осваивают различные варианты использования телефонов для донесения информации до своих клиентов. Таких каналов масса — соцсети, мессенджеры, чат-боты, e-mail. Однако многие отдают предпочтение сервисам SMS-рассылок, которые способны обеспечить большой охват аудитории, а также дают различные сценарии использования. Реклама, извещения об акциях, уведомления, средство аутентификации — SMS-рассылки предоставляют бизнесу чуть ли не самый широкий набор возможностей.

«SMS-рассылка» — это инструмент, повышающий продажи, лояльность и информированность клиентов. Она позволяет быстро посредством веб- или API-интерфейса отправлять и получать ответные сообщения от клиентов. На текущий момент этот канал коммуникаций имеет самый высокий охват. Мы предоставляем сервис Kcell «SMS-рассылка», которая дает возможность формировать рассылки с различными настройками (задержка отправки, управление временем отправки и т. д.)», — рассказывает Мирас Ногаев, начальник отдела коммерческих решений АО «Кселл».

Наиболее активными пользователями услуги являются банки, торговые сети, интернет-магазины. Возможности услуги позволяют четко ограничить аудиторию — рассылка формируется, как правило, по тем абонентам, которые уже являются пользователями системы магазина или банка, и позволяет довести до их сведения полезную информацию. Такой подход позволяет увеличить дополнительные продажи товаров и услуг.

«Этот сервис мы используем уже почти полтора года. Услуга „SMS-рассылка“ от Kcell стала для нас очень удобным инструментом для прямого донесения информации до клиентов, — рассказывает Юлия Кожанова, маркетолог ТОО „Проект Пинта“. — У нас есть определенная база клиентов, и значительно проще контактировать с гостями напрямую, через телефон, нежели через какие-то другие каналы коммуникаций. Какие преимущества услуги оказались для нас ключевыми? Это ее мобильность и оперативность в использовании. Не требуется каких-то дополнительных приложений, достаточно лишь открыть браузер. Часто мы проводим различные мероприятия в наших заведениях и оповещаем гостей именно по SMS, благодаря чему обычно приходит на 20-25% больше людей».

На казахстанском рынке присутствует несколько компаний, активно рекламирующих услуги SMS-рассылок. Однако важно понимать, что уровень предоставляемого сервиса у всех различный. Доверяясь оператору SMS-рассылки, бизнес доверяет ему общение со своими клиентами. Именно поэтому, выбирая партнера, необходимо ориентироваться на такие параметры, как скорость и работоспособность канала передачи SMS. Лучшая оценка работы сервиса — это количество активных клиентов и их отзывы.

«Ранее мы работали с другим поставщиком услуги SMS-рассылки, но потом перешли в „Кселл“ из-за удобства внутреннего интерфейса услуги и удобства коммуникаций. „Кселл“ — достаточно оперативная компания, имеет хорошую репутацию на рынке. У нас сеть ресторанов — это проекты Пинта, The Banka Bar, сеть ресторанов Bao, сеть пицца-баров Tomato и другие. Всего более десяти ресторанных концепций и кейтеринговая компания. На рынке мы уже более десяти лет, и для нас, как для холдинга, важно работать именно с такой крупной компанией, — это гарантия качества», — говорит Юлия Кожанова.

Казалось бы, в современную эпоху, когда развиты соцсети и мессенджеры, а также другие каналы доставки информации, услуга SMS-рассылок должна была потерять свою актуальность и полезность. Однако до сих пор мобильный маркетинг и SMS-рассылки идут «рука об руку». По мнению Мираса Ногаева, это обусловлено тем, что SMS-рассылки по-прежнему имеют неоспоримые преимущества: «Мы однозначно видим падение количества SMS в коммуникациях абонентов друг с другом, но в B2B и B2C сегментах мы видим рост. Объясняется это тем, что услуга позволяет охватить большую аудиторию через один канал. Да, можно использовать рассылки через соцсети и мессенджеры, где это легально, и обходными путями, где нелегально. Но ни один из этих вариантов не даст необходимого охвата. Конечно, если компания весь свой бизнес строит вокруг социального аккаунта или бота в Telegram, тогда, возможно, им будет интереснее работать только с рассылками в мессенджерах. Но если компания работает и с офлайном, если ей интересна такая аудитория, то тогда SMS для нее — самый простой и удобный способ коммуникаций, причем относительно недорогой. Поэтому нельзя сказать, что это несовременная услуга».

Как отмечают представители «Кселл», заказчикам услуги «SMS-рассылка» доступно несколько инструментов, которые позволяют регулировать контент и частоту, с которой он рассылается. Безусловно, рекламные рассылки весьма полезны, поскольку таким образом бизнес может донести до своего клиента важную информацию. Но для использования этого канала важно придерживаться нескольких правил. Одно из них — отстройка политики рассылки. Необходимо понять, когда сообщения должны доставляться, чтобы не вызвать негатива.

«Абоненты могут жаловаться на то, что сообщение пришло не в то время, когда они его ждали, допустим — ночью или утром. Здесь все зависит от характера рассылки. Если мы говорим про рекламную рассылку, то мы ее на своем уровне ограничиваем разрешенными часами. В целом же все зависит от того, какие рассылки бизнес делает — транзакционные, которые должны приходить сразу, или сообщения, например, об акциях или скидках. Мы даем возможность управлять приоритетами в рамках канала клиента. Он сам для каждой SMS может назначить необходимый приоритет. Мы даем заказчикам детальные отчеты по каждому сообщению, с информацией о том, доставлено оно или нет, и если нет, то по какой причине. Таким образом клиент получает гибкий инструмент для взаимодействия с аудиторией, может исключить те номера, которые несколько раз не получили сообщение», — пояснил Мирас Ногаев.

Кейсом использования SMS-рассылок поделилась представитель компании «Big Stroi» Ирина Карпенко. ТОО «Big Stroi» владеет несколькими магазинами, в связи с чем стояла задача своевременного оповещения клиентов об акциях. Опыт компании показал, что оповещения по базе клиентов помогают увеличивать продажи за счет выстраивания диалога с клиентами, повышения их лояльности.

«Мы работаем в Северо-Казахстанской области. Часто проводим различные акции, объявляем о скидках. И чтобы наши клиенты своевременно узнавали о них, мы решили обратиться в „Ксел“ и подключить услугу „SMS-рассылка“. Других поставщиков услуги мы не рассматривали, т. к. большинство наших клиентов использует именно связь Kcell или Activ. Услуга подключена уже второй месяц. Нам удобно ею пользоваться, и мы можем отметить увеличение покупателей и рост продаж. Исходя из отчетов, которые предоставляет „Кселл“, мы знаем, что порядка 90% клиентов получают нашу рассылку. Это ощутимо и по их отзывам. Люди приходят и интересуются теми скидками, о которых они узнали из SMS. То есть, клиентам рассылка полезна, они всегда в курсе наших новостей», — рассказала Ирина Карпенко.

Важно отметить, что SMS-рассылки используются не только для стимулирования продаж. Еще один масштабный сегмент их использования — банковские сервисы, службы авторизации и аутентификации, службы уведомлений и доставка технических сообщений. То есть, сервис полезен не только магазинам и интернет-компаниям, но и организациям финансового сектора, телекому, компаниям, предоставляющим услуги связи.

«Практически повсеместно в банках 3d-secure заменили на одноразовые пароли, которые отправляются как раз через SMS. Этот же канал используется для двухфакторной аутентификации. Ведь ее смысл как раз в том, чтобы разграничить способы авторизации. Если мы говорим про банковские SMS, то рынок уже приучен, что на каждую транзакцию человек ждет сообщение с подтверждением о том, что она прошла. И возникает гораздо больше негатива, если сообщение не пришло. Сейчас, когда довольно много мошеннических транзакций, SMS-рассылки помогают абоненту узнать, не использует ли кто-то его карту. Кроме того, SMS-рассылка — это один из способов уведомления. Допустим, по умолчанию первое уведомление идет на email, а затем — отправка по SMS. Периодически мы видим, что клиенты используют услугу для управления заявками или отправки каких-то технических сообщений. Здесь мы не ограничены индустриями — такие рассылки делают и операторы, и магазины, и сервисные компании», — говорит Мирас Ногаев.

Еще один стимул SMS-рассылкам дал недавно введенный в Казахстане закон о порядке комментирования на различных интернет-ресурсах. Теперь, прежде чем поделиться своим мнением в интернете, казахстанцам необходимо авторизоваться, что удобно сделать как раз посредством SMS. Примером такого кейса поделились представители информационного агентства «Qamshy.kz». После запуска сайта появилась необходимость регистрации новых читателей. Услуга Bulk SMS помогает новым пользователям проходить регистрацию на сайте и оставлять свои комментарии.

«Мы изучили варианты подключения услуг SMS-подтверждения. На казахстанском рынке мало компаний, которые оказывают подобного рода услуги. К тому же, их стоимость достаточно высокая. Конечно, мы рассматривали и возможность использования услуг международных компаний. Но при этом мы понимали, что в случае нарушения каких-либо правил комментирования нам будет сложно получить доступ к базе данных. Поэтому было решено выбрать отечественную компанию. „Кселл“ — один из лидеров в предоставлении услуг SMS-рассылки, именно поэтому мы решили работать с ним. В настоящее время мы полностью соответствуем требованиям закона. Благодаря обязательной регистрации у нас уменьшилось количество радикальных и порождающих конфликты комментариев», — рассказал Нуртай Нургали, директор информационного агентства «Qamshy.kz».

Как видим, SMS-рассылки не собираются сдавать свои позиции, являясь полезным дополнением для различных видов бизнеса. Такие уведомления могут информировать клиентов о скидках и акциях, напоминать о важных действиях со счетами (например, оплата кредита), информировать о статусе выполнения заказов, выдавать одноразовые пароли и подтверждать регистрацию. Необходимо лишь понять, какой сценарий использования необходим вашему бизнесу. Компания «Кселл» предоставляет сервис «SMS-рассылка» по двум видам контрактов, с перепродажей трафика и без. В целом же, цена зависит от объема отправляемых в месяц сообщений. «Цены динамические и зависят от объема отправляемых сообщений. Все наши цены в открытом доступе, мы предоставляем всем одинаковые условия», — подытожил Мирас Ногаев.