Филип Моррис развернула свои бизнес-сервисы в IaaS-облаке «ИТ-ГРАД»

Времена, когда облачные технологии считались чем-то заоблачным, уже прошли.

Сегодня бизнес предъявляет новые требования и уделяет особое внимание вопросам стабильности, надежности и безопасности. По этой причине облако стало востребованным инструментом, используемым в различных сегментах рынка, в том числе и в табачном. «Филип Моррис Казахстан» — яркий пример, подтверждающий значимость облачных технологий в этом сегменте. Компания стремится шагать в ногу со временем и отдает предпочтение современным технологиям. Зачем компании потребовалось облако, как выбирали провайдера услуг и что разместили на облачной площадке, расскажем в сегодняшнем материале.

О компании

Товарищество с ограниченной ответственностью «Филип Моррис Казахстан» (ФМК) — аффилированная компания «Филип Моррис Интернэшнл» в Казахстане, история которой началась в 1993 году с приобретения АО «Алматинская Табачная Компания». ФМК является первым иностранным инвестором в Республике Казахстан и имеет современную фабрику, расположенную в Алматинской области, на которой работают 750 человек. Сегодня ФМК производит широкий ассортимент сигарет известных международных брендов как для продажи в Казахстане, так и для экспорта в другие страны Центральной Азии. Компания входит в десятку крупнейших налогоплательщиков страны наряду с нефтегазодобывающими компаниями.

Как выбирали облачного провайдера

В ФМК выстроен четкий процесс выбора поставщиков для покупки тех или иных товаров/услуг. В случаях, когда услуга может быть оказана несколькими провайдерами, обязательно проводится конкурентный выбор поставщика.

«Мы получаем не менее трех предложений. Выбор осуществляется на основе нескольких критериев, согласованных с бизнесом. После определения победителя конкурса внутри компании мы сообщаем о результатах участникам и заключаем договор с выбранным поставщиком. Критериями выбора в рамках текущего проекта стали требования, предъявляемые к обеспечению информационной безопасности, наличие передовых практик управления IT-инфраструктурой, высокий уровень предоставления сервиса. В частности, облачный провайдер „ИТ-ГРАД“, участвующий в конкурсе, отличался от конкурентов многолетним опытом работы, имел за плечами большое количество успешно реализованных проектов. Компания оказывает услуги высокого качества, владеет собственной географически распределенной инфраструктурой, размещенной в пяти дата-центрах, в том числе в Казахстане. Наличие международных сертификатов и лицензий подтверждает профессионализм специалистов компании. Все эти характеристики стали аргументами в пользу „ИТ-ГРАД“. Сегодня в IaaS-облако провайдера полностью перенесена инфраструктура нашей компании», — рассказала Асем Жикетова, менеджер коммерческих систем «Филип Моррис Казахстан».

Как отмечают в ФМК, важным критерием для выбора облака является тот факт, что здесь не требуется никаких дополнительных усилий со стороны компании в плане серверов, хостинга и других технических условий.

Как пришли к идее использовать облако

«Филип Моррис» следит за мировыми тенденциями в различных сферах, особенно за развитием новых технологий. Сегодня облачные решения завоевывают все большую популярность в силу гибкости и удобства. Поэтому оценив нюансы работы с облаками, изучив успешные практики компаний, которые уже довольны такой услугой, приняли решение использовать возможности облака для собственного бизнеса.

«Мы арендуем сервис, поэтому вся инфраструктура на данный момент у нас находится в облаке„ИТ-ГРАД“, начиная с хранилища данных, заканчивая вычислительными процессами», — отмечает Асем Жикетова.

Какие задачи решает облако

Облачные технологии, благодаря своим преимуществам, покрывают целый ряд бизнеса-задач. Одна из главных — удаленный доступ для большого количества пользователей, подключаемых с различных устройств и из любой географической точки. Это очень удобно, поскольку в компании существуют мобильные команды. К тому же важным нюансом при переходе на облачные решения является иной подход к планированию бюджета и изменение модели поддержки. Основная работа теперь заключается в постановке задачи, согласовании с поставщиками всех доработок и дальнейшем тестировании.

Планы компании: «Мир — без табачного дыма»

Помимо следования современным тенденциям в области ИТ, «ФМК» уделяет внимание и другим, не менее важным вопросам. Так, компания объявила стратегическое видение по созданию мира без табачного дыма и стоит на пороге революционной трансформации, поставив цель создать будущее с альтернативными бездымными продуктами, которые заменят обычные сигареты. В 2014 году «Филип Моррис Интернешнл» впервые начал продажи систем нагревания табака IQOS. Система IQOS — это альтернатива для совершеннолетних курильщиков, которые смогут ощутить вкус настоящего табака, но без дыма, пепла и с меньшим неприятным запахом по сравнению с обычными сигаретами.

В основе революционной системы IQOS лежит процесс нагревания табака без горения, в результате чего образуется табачный пар. Система IQOS состоит из двух частей — держателя и зарядного устройства — и используется только с нагреваемыми табачными палочками (стиками). Вставив табачный стик в держатель, пользователь вдыхает пар от табака, нагретого до температуры не более 350°C.

Сегодня IQOS уже продается в 38 странах, включая Японию, Италию, Швейцарию, Канаду и Россию. С момента запуска IQOS около 5 миллионов совершеннолетних курильщиков отказались от курения сигарет, переключившись на IQOS. Не стали исключением и казахстанские совершеннолетние курильщики, которые также имеют возможность попробовать новшество после открытия первого магазина IQOS в г. Алматы в январе 2017 года.

Заключение

Отдавая предпочтение облаку в формате IaaS, «Филип Моррис Казахстан» решает целый ряд бизнес-задачи существенно на этом экономит. Причем получает взамен качественный и надежный сервис, в разы повышающий показатели эффективности компании. Удаленный доступ, мобильность сотрудников, гибкость в реализации проектов, защищенная инфраструктура — вот далеко не полный перечень, реализованный в ФМК за счет облачного подхода.