Сага о трех камерах: Huawei P20 lite

С тех пор, как Huawei представила свой Mate10 lite и Mate10 Pro, никто и не сомневался, что компания имеет большие виды на рынок смартфонов. В том числе, и в Казахстане.

В свое время (декабрь 2017-го), г-н Люянг, директор Huawei Kazakhstan Device, отвечая на вопрос Profit.kz о доле компании на рынке смартфонов в Казахстане, а также целях компании в краткосрочной перспективе, отмечал: «Сейчас мы, согласно отчетам аналитических компаний, занимаем примерно 15% рынка смартфонов в Казахстане. Думаю, что к концу года мы достигнем доли в 20%. В 2018-м мы намерены получить 25%».

Заметим, что эти вопросы были заданы директору Huawei Kazakhstan Device на презентации Mate10 lite и Mate10 Pro, которые, в свою очередь, произвели, не побоимся сказать, фурор в мобильной фотографии. Еще бы, основная камера Mate10 Pro — это дуумвират сенсоров 20 + 12 мегапикселей с гибридным автофокусом, оптической стабилизацией и двойной светодиодной вспышкой. И здесь же оптика от Leica — иконы мира фотографии. Еще — это первая в мире камера с f1.6. Многие эксперты и обозреватели признавали, что-то, что реализовано в Mate10 Pro — это лучшее, что есть в мире мобильной фотографии на тот момент. Mate10 lite оказался попроще, но основные тренды взял у своего старшего брата — тут и две основные камеры, и отлично реализованный эффект «боке».

Спустя несколько месяцев компания представила новые модели, в которых даже невооруженным глазом угадывается продолжение традиций, заложенных в Mate10 lite и Mate10 Pro — Huawei P20 lite, Huawei P20 и Huawei P20 Pro. Как мы видим, линейка стала даже шире. У нас в редакции — младшая модель.

Аппаратная часть

В P20 Lite процессор — 8-ядерный — Huawei Kirin 659. Эта однокристальная система имеет 4 ядра ARM Cortex-A53, которые работают с частотой 2,36 ГГц, а другие 4 ядра типа ARM Cortex-A53 работают с меньшей частотой — 1,7 ГГц, включаясь, когда не требуется высокая производительность. В этом процессоре в общем-то нет ничего особенного, в отличие от того же Kirin 970, который использовался в Mate10 Pro, и используется в старших актуальных моделях линейки — P20 и P20 Pro. Особенность Kirin 970 — Neural Processing Unit (NPU), нейроморфный блок, который создан для решения задач, связанных с работой нейронных сетей, искусственного интеллекта и машинного зрения, включая распознавание образов. Kirin 970, судя по всему, стала первой в мире однокристальной платформой с собственным нейроморфным процессором. На практике пользователи отмечали, что, благодаря NPU, удалось существенно улучшить параметры работы Mate10 Pro в автономном режиме. Возможно, такие же ощущения получат и владельцы P20 и P20 Pro.

Идем дальше — дисплей. Он безрамочный, имеет разрешение Full HD+ 1080×2280 (IPS, 19:9), плотность пикселей — 432 точки на дюйм. Оперативной памяти — 4 Гб, флеш-памяти — 64 Гб. Разъем — USB Type-C, слоты — 2х nano-SIM. Датчики — освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-датчик. Аккумулятор — 3000 мАч (фирменное зарядное устройство Huawei FastCharge, кстати, показывает чудеса прыткости для lite-версии). Размер 148,6×71,2×7,4 мм, вес — 145 г. Операционная система — Android 8.0 + фирменная оболочка EMUI.

Теперь о камерах. Основная — это двойной модуль, 16 + 2 Мп, f/2.2, автофокус и светодиодная вспышка; фронтальная — 16 Мп, f/2.0, автофокус.

Дизайн

Один из коллег то ли в шутку, то ли всерьез как-то заметил, что «дизайн» в мире телефонов закончился ровно тогда, когда на пьедестал взобрались смартфоны. Действительно, смартфон — очень цельное, можно сказать, унитарное устройство, где пространства для дизайна почти нет — материалы, рамки, какие-то элементы по периметру — и все. С другой стороны, производители ходят по острию бритвы — любая фривольность будет высмеяна пользователями. Это напоминает попытку станцевать танго в кабинке лифта — попробуйте сделать барриду в замкнутом пространстве!

После этой лирики посмотрим, что получилось у Huawei с P20 lite. Начнем с бэк-панели. Закругленный металл по краям и стекло — беспроигрышная комбинация. Задняя крышка «зеркальная», имеет очень интересный цвет, который начинает «играть» оттенками, преломляясь через многослойное стекло. Минус таких стеклянных и полированных поверхностей — любовь к отпечаткам. Но это не портит вау-эффект, возникающий при первом контакте с Huawei P20 lite. Камеры смещены к левому борту и расположены вертикально, немного выступая. Вспышка — ниже. Свежо смотрится логотип компании, который как бы продолжает вертикаль, заданную камерами. Правее — датчик отпечатка пальцев. Кстати, на старших моделях датчик вынесли на кнопку возврата на фронтальную панель. И это решение мне кажется более эргономичным. В P20 lite на этом месте красуется логотип. Кстати, еще одна особенность смартфона с точки зрения безопасности — в том, что в нем реализована возможность аутентификации по «лицу» пользователя. Работает опция прекрасно. Привыкаешь к ней тоже очень быстро — взял смартфон, посмотрел на него — вуаля — он разблокировался. Ничего удобнее с точки зрения аутентификации я еще не видел. Пароль, сканер опечатка пальцев после этой опции кажутся архаикой. Хотя, традиционно в смартфонах Huawei, сканер опечатка пальцев — один из наиболее шустрых среди всех, что вообще присутствуют на рынке.

Фронтальная панель. Первое, что бросается в глаза — это т. н. «монобровь» («челка»). Ею назвали выемку в дисплее, которая огибает фронтальную камеру, спикер и датчики. Понятно, что сделано это для того, чтобы максимально приблизиться к «безрамочной» мечте. Возможно, когда-нибудь производители воплотят ее встраиванием камер непосредственно в дисплей. Ну, а пока есть она — «монобровь», к которой, кстати, привыкаешь практически мгновенно. Приложения адаптируются автоматически, а те, что не могут — отделяются, в т. ч. от моноброви, черной полосой. Видимо, эти черные полосы будут в ходу еще долго — до тех пор, пока Google не оптимизирует систему под 19:9.

Для меломанов в Huawei P20 lite имеется прекрасный подарок — разъем 3,5 мм. Apple задала тренд, поставив пользователей в недвусмысленное положение — хочешь хорошую музыку — покупай дорого. Так что пользователи P20 Lite могут еще с проводком — а тут дешево вовсе не значит некачественно. Интересно, что в старших версиях линейки от разъема отказались. Его принесли в жертву пылевлагозащищенности — устройства сертифицированы по стандарту IP53 (Huawei P20) и IP67(Huawei P20 Pro).

И резюмируем в этой части. Дизайн мне понравился. Он выверенный — Huawei P20 lite выглядит дорого и стильно.

Камеры

О них можно говорить долго. Напомню параметры: основная камера — 16 + 2 Мп, f/2.2, гибридный автофокус, оптическая стабилизация, двойная светодиодная вспышка; фронтальная — 16 Мп, f/2.0, автофокус. Еще в обзоре Mate10 Pro мы признавали, что камеры, которыми оснастили эту модель — одни из лучших в мире. О P20 Pro говорят то же самое — то, что есть в этом смартфоне с точки зрения камер, на грани понимания. В P20 lite все проще, но, при этом, можно сказать, что в своем классе (смартфоны до 150 тысяч тенге) — это отличные параметры. Меня лично очень порадовал «ночной» режим работы P20 lite — личный экспириенс от работы с камерой в этом режиме на высоте.

Идем дальше. Еще в обзоре Mate10 Pro мы раздавали компании плюшки за отлично реализованный режим «боке». Напомню, что в традиционной фотографии эффект «боке» (проще — размытие заднего фона) реализуется при максимально открытой диафрагме, наибольшем фокусном расстоянии, минимальным расстоянием между вами и вашим объектом съемки и т. д. Здесь — в Huawei P20 lite — в т. ч. при помощи второй камеры. «Сказать, что дополнительная камера придает просто дополнительный инструмент для любителя экспериментировать с жанрами — это не сказать ничего. В аппарате есть режимы размытия фона для съемки любых объектов, а не только портретов, и даже „живые фото“, когда вместе с фотографией записывается небольшой отрезок видео», — отмечали мы в обзоре Mate10 Pro. Это справедливо и для Huawei P20 lite.

Фронтальная камера тоже 16 Мп, но более светосильная — f/2.0 против f/2.2 на основном модуле. Селфи получаются четкими и резкими, и еще тут тоже есть режим размытия фона. В отличие от двухкамерного подхода, то, что он делает в режиме боке, мне не очень, но для селфи-режима годно. Разумеется, есть тут и разнообразные фишки в стиле «just for fun» в виде дополненной реальности. Так, на 5 минут…

И, наконец, видео — P20 lite дает возможность снимать в режимах, использующих замедленную съемку.

Резюме — самое важное

P20 lite оказался в самом начале линейки и он, как и любой смартфон, стоящий в нижней части ряда, находится в очень непростой ситуации. С одной стороны, производитель должен сделать что-то особенное и запоминающееся, с другой — это самое «особенное и запоминающееся» должно выглядеть как приоткрытая дверь в мир более «тяжелых» и дорогих гаджетов. Есть ли такой баланс в Huawei P20 lite? Думаю, да. У него отличная двойная камера — да, у него нет той оптики Leica и матриц, что стоят в старших моделях, но это лучшее, что есть у смартфонов в этом классе (до 150 тысяч тенге). У него вычислительная платформа, которая была анонсирована еще в прошлом году, но она все еще актуальна. У него запоминающийся дизайн и ряд других достоинств.