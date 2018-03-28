Женщины в ИТ: Динара Щеглова

Девушки, давайте украсим ИТ-отрасль своим присутствием! — предлагает заместитель председателя правления АО НИХ «Зерде».

Проект Profit.kz «Женщины в ИТ» продолжает интервью с заместителем председателя правления Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» Динарой Щегловой.

— Динара, как вы оказались в инфокоммуникационной отрасли?

— Хотелось бы заметить, что в ИТ я попала совершенно случайным образом еще в университетские годы — во время дополнительной подработки. А это было не только необходимостью, но и способом самоутверждения перед сверстниками. Таким образом, моя карьера началась с позиции стажера-юриста в ИТ-компании, где я вела правовую поддержку технического проекта. Позже меня так затянуло в работу, что с позиции юриста-консультанта я ушла на позицию помощника проектного менеджера, и стала все больше погружаться в техническую работу.

Вот так моя жизнь и оказалась навсегда связанной с инфокоммуникационными технологиями, о чем я, кстати, ни на минуту не жалею.

— ИТ, телеком и отрасли, которые возникли на стыке с ИТ — это сугубо мужская вотчина. Но некоторым представительницам прекрасной половины человечества удается не только выживать, но и быть успешными в этой среде. Каков ваш секрет?

— На самом деле, думаю, что большого секрета нет. Если из личного опыта, то для успеха недостаточно просто любить то, чем ты занимаешься, необходимо «проживать» то, что ты делаешь, чем занимаешься или чем увлекаешься. Но, не имея конкретных целей, «прожить» свою деятельность с успехом не получится. Поэтому, мой секрет прост — это не только каждый день «проживать» свою работу, но и иметь одновременно конкретное видение того, к чему ты стремишься, то, что ты делаешь или то, что в итоге должно получиться.

— Какие качества нужно воспитать в себе, чтобы достичь успеха в бизнесе, где заправляет сильная половина человечества?

— Целеустремленность и уверенность в своих силах — то, чем просто необходимо обладать. В любой деятельности необходимо намечать планы, не упускать цели и преодолевать препятствия, которые возникают. И никогда не опускать руки, что является немаловажным компонентом успеха. Ведь от ошибок не застрахован никто, но если ошибка все-таки произошла, то нужно уметь сделать правильные выводы, перестроиться и идти дальше. Второе — ошибка это тоже результат. И он не олицетворяет ваше поражение, а говорит о том, что вы развиваетесь, а не стоите на месте, он говорит еще и то, что вы стали более компетентны. Что я еще хочу сказать — ошибки не должны негативно влиять на ваше восприятие собственно себя.

И еще одна немаловажная черта — это парадигма «быть в курсе». Мы живем в XXI веке, а цифровизация стала глобальным и очень сильным трендом. Ничто не стоит на месте, каждый день что-то развивается-улучшается-упрощается. Речь идет и о науке, и о бизнес-процессах, и даже бытовом мышлении. И если вы не в курсе всех этих новых тенденций в мире, если вы редко интересуетесь трендами в вашей сфере деятельности, то говорить об успехе просто бессмысленно.

— Ваши размышления о праве на ошибку, на мой взгляд, интерпретированы нестандартно. А способны ли вы быть жестким руководителем?

— Смотря что вы подразумеваете под понятием «жесткий руководитель». Ведь все это, так или иначе, относительно. Я бы сказала, что я требовательный руководитель, который, к тому же, всегда замеряет достижения своих сотрудников через KPI. Да, к сожалению, эти замеры не всегда положительные, но для эффективной работы они крайне необходимы — если вы стремитесь к эффективности, то, благодаря этим процедурам, вы сможете корректировать процесс с большой пользой для него.

— Как вам удается соблюдать баланс между работой и семейной жизнью?

— Главная задача любого человека, управленца тем более — это уметь работать с задачами и приоритетами. Важно всегда держать в поле зрения общую картину собственного мира с пониманием баланса жизни в целом, а не сосредотачиваться на этом вопросе в каждый отдельный момент. Иногда важно полностью погрузиться в работу и не думать ни о чем другом, а в другой момент — полноценно посвятить себя семейным делам. Я придерживаюсь принципа «здесь и сейчас», который заключается в фокусировании на реальной действительности, с задействованием всех своих ресурсов.

— Очень рационально. Динара, если бы вас разбудили глубокой ночью и спросили, каким проектом вы гордитесь, что бы вы ответили?

— В начале своей карьеры я занималась очень масштабным проектом по созданию государственных баз данных юридических и физических лиц, регистра недвижимости и адресного регистра. Это были комплексы информационных систем, для которых еще в 2004 году мы писали и стратегическую, и техническую документацию. Позже я возглавила эту работу, став менеджером этих проектов. Сейчас эти государственные базы данных успешно работают и развиваются.

Вторым запоминающимся проектом, которым я особо горжусь, назову участие в создании международного образовательного учреждения, сфокусированного на подготовку ИТ-специалистов. Сейчас это признанный казахстанский вуз, который является лидером в части подготовки специалистов для ИКТ-отрасли страны.

Кроме того, я принимала активное участие в разработке профильного закона Республики Казахстан.

— Завершающий вопрос. Что бы вы посоветовали девушкам, женщинам, которые хотели бы пойти в ИТ, но опасаются сделать первый шаг?

— Сегодня по статистике, из 10 девочек в школьном возрасте лишь трое решаются поступать на технические специальности! А все потому, что девушки не рассматривают вариант карьеры в ИТ. Почему это происходит? Потому, что, на мой взгляд, они не получают достаточной информации о том, что именно представляет собой работа в ИТ-компаниях. Для многих из них сложились определенные стереотипы, например, работать в ИТ — это быть исключительно программистом. Но это далеко не так, ведь ИТ-рынку требуются и хорошие юристы, и бизнес-аналитики, и контент-менеджеры, и проектные менеджеры — их деятельность напрямую не связана с «железом» или программированием, но без них не «запустится» ни один проект.

Хочу отметить, что абсолютно уверена, что с принятием Государственной программы «Цифровой Казахстан» ИТ-отрасль страны активизируется, поэтому, дорогие девушки, ничего не бойтесь, дерзайте не задумываясь! Давайте украсим ИТ-отрасль своим присутствием и успехами!