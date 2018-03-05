Женщины в ИТ: Асем Нургалиева

Не боги горшки обжигают, считает директор по развитию бизнеса «Первого кредитного бюро».

Profit.kz продолжает цикл интервью, приуроченных к весенним праздникам, объединенных серией «Женщины в ИТ». Напомним, что речь пойдет не только об ИТ, телекоме, но и об отраслях, которые находятся на стыке с ИТ. И сегодня гостья нашей рубрики — Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса «Первого кредитного бюро».

— Асем, ИТ, телеком и отрасли, которые возникли на стыке с ИТ — это сугубо мужская вотчина. Но некоторым представителям прекрасной половины удается не только выживать в этой среде, но и быть успешными. Как вы справляетесь?

— Если честно, то до прихода в «Первое кредитное бюро» я сильно технологиями не занималась, да и не было необходимости — я работала в маркетинге в финансовой сфере. А там все вокруг продуктов — кредиты, страхование, ПИФы. Но когда я пришла работать в ПКБ, то я столкнулась с ИТ очень остро. Учитывая, что у меня еще и гуманитарное образование. Справилась ли я с этим вызовом? Справилась и справляюсь, хотя это и не просто. Я сейчас погружена в ИТ полностью — в ПКБ нет ни одного продукта, который бы не был завязан на ИТ. Нативно, на уровне логики мне все понятно, а лезть в коды — это не мое, просто нет в этом необходимости.

Помогло то, что изучать подобные вещи на практике, погрузившись полностью в тему — это в несколько раз быстрее, а, учитывая, что я еще занимаюсь и самообразованием, то прогресс не заставил себя ждать. И тут еще один момент — мне самой стало все это безумно интересно, я стала черпать вдохновение в цифровизации. Я думаю, что это направление имеет огромные перспективы, по крайней мере, глядя на мою дочь, которая изучает программирование, я нахожу в этом подтверждение. Получается, что жизнь сама ведет меня по этому пути, то и дело показывая какие-то дополнительные знаки в правильности выбора.

— Были ли моменты слабости, когда хотелось все бросить и уйти в привычную среду?

— Нет, не было, — как я говорила, новые вызовы дают мне новые стимулы развиваться. Сейчас, например, изучаю биометрические технологии — это математика, это алгоритмы. Подхожу к этому моменту и с точки зрения пользователя, изучаю юзабилити подобных сервисов, нахожу то, что можно было бы улучшить.

В этом году — биометрия, а в прошлом году я изучала технологии машинного обучения, на которых построены скоринговые системы. Здесь, конечно, мне помогли ребята-программисты и, несмотря на то, что они по большей мере интроверты, общий язык с ними найти можно. Помог мне в этом вопросе и наш директор, Руслан Омаров, который, с одной стороны, айтишник, а с другой — представитель бизнеса, и он может разложить даже самую сложную технологию так, чтобы ее могли понять все.

Эти знания обладают невероятной ценностью для меня, ведь я, как директор по развитию бизнеса, нахожу применение технологиям в реальных бизнес-процессах наших клиентов. Да, бывает и такое — появилась технология, решение, а кейсов внедрения нет. Это значит, что их еще только придется создавать, что технологии идут впереди бизнеса. Это очень интересная работа.

— Какие качества нужно воспитать в себе, чтобы достичь успеха в бизнесе, где заправляет сильная половина человечества?

— Думаю, что нужна стрессоустойчивость и ориентированность на результат. Последнее качество помогло мне — преподавателю иностранного языка — войти в коллектив ПКБ. Помогло, конечно, еще и то, что у меня большой опыт в финансовом секторе — за 14 лет я поработала и в пенсионной системе, и в банке, и в инвестиционной компании, и в страховой, и в кредитном бюро.

Что еще требуется, помимо желания и мотивации, так это аналитический склад ума. В таких секторах, как ИТ и все что этим связано, — это логика и аналитика. И такой аналитический подход — это скорее характерно для мужского ума, чем для женского. С другой стороны, наша женская логика может где-то в каких-то вопросах конкурировать с мужской. В будущем, полагаю, эти различия будут размываться — опять-таки я смотрю на свою дочь Аружан и нахожу этому подтверждение.

— Асем, вы, до того как я включил диктофон, заметили, что многие женщины — трусихи, подразумевая, что им страшно идти в отрасли, где заправляют мужчины. Из этого можно сделать вывод, что успех женщин в ИТ — это исключение из правил…

— Я не побоялась. И это притом, что я не понимала специфику бизнеса. Не боялась прийти в банк, в пенсионную систему, в страховой бизнес, в общем-то, не имея специального образования. И здесь, я думаю, что у женщин всегда есть выбор — идти непроторенной дорогой, либо идти в традиционные «женские» ниши. И да, я считаю, что революционеров среди женщин — не так много. Да и среди мужчин тоже.

С другой стороны, как я уже говорила — у нас в вузах нет факультетов, которые готовят узких специалистов — тех же инвестиционных маркетологов, архитекторов программного обеспечения — все получают какое-то базовое образование и получают дополнительные навыки уже в компаниях. И это не так сложно, как кажется.

— Каким проектом вы гордитесь? Какие цели для себя выставляете в карьере?

— Думаю, что я горжусь тем, что приложила к развитию скоринговых моделей «Первого кредитного бюро» немало усилий. Это и встречи в банках, и работа с риск-менеджерами, и глубокое понимание бизнес-процессов, где наши технологии могли бы встроиться в цепь, это и обмен опытом — мы изучали опыт зарубежных кредитных бюро. Это большая работа. И она продолжается — постоянно появляются новые источники данных для скоринга.

Второй проект, которым я горжусь — это вовлеченность в биометрию. Тут еще много работы, но мы уже продвигаем этот продукт — наш биометрический сервис. И тут мы идем впереди рынка.

— Что бы вы посоветовали женщинам, которые готовы идти в ИТ, но боятся сделать первый шаг?

— Я бы посоветовала отбросить страхи — не боги горшки обжигают, — но при этом, всегда очень важно оставаться женщиной!