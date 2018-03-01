Женщины в ИТ: Аяш Бухарбаева

У женщин в ИТ большие возможности, — считает исполнительный директор по ИТ АО «Казтелепорт».

В первый день весны Profit.kz начинает цикл интервью, приуроченных к весенним праздникам, и объединенных серией «Женщины в ИТ». Строго говоря, речь пойдет не только об ИТ, телекоме, но и об отраслях, которые находятся на стыке с ИТ. Сегодня гостья рубрики — Аяш Бухарбаева, исполнительный директор по ИТ АО «Казтелепорт».

— Аяш Султановна, как получилось, что вы оказались в ИТ?

— В ИТ оказалась совершенно случайно. В 1993–1994 гг. я работала в Архитектурно-строительном институте, зарплата была маленькая и я решила искать новую работу. Тогда интернет-ресурсов, которые бы публиковали объявления о вакансиях, еще не существовало, поэтому искала по старинке — через объявления в газете «Караван». В итоге я была на собеседовании в компании Altel — официально компания тогда называлась Beset International. Второе место, где я прошла собеседование, была табачная компания.

— И вы, судя по всему, выбрали Altel…

— Да, на это ума хватило (смеется). Я очень благодарна Галине Машковой, которая проводила со мной интервью, Сергею Хлупину, который был ИТ-директором компании. Они дали мне шанс работать в Altel, и это стало для меня стартовой площадкой. В то время я не имела ни малейшего представления о том, что такое сотовая связь, среди моих родственников и друзей ни у кого не было сотового телефона.

По прошествии некоторого времени, мобильная связь стала таким же обыденным и повседневным атрибутом жизни, как вода, воздух, электричество, личное транспортное средство. И это вторжение произошло ненавязчиво. Сейчас — это уже потребность. Человек, абонент сотовой связи, может ограничить себя, снизив расходы на мобильную связь в тяжелые времена, но никогда полностью от нее не окажется.

Возвращаясь к моему первому опыту в ИТ и телекоме, еще раз повторю, что я очень благодарна людям, которые меня приняли в Altel, которые меня выучили до высококвалифицированного специалиста в узкой области — «биллинг».

— ИТ, телеком — это сугубо мужская вотчина. Как вы справляетесь?

— Я работала в биллинге — и это обычно женский коллектив, так как там много кропотливой и рутинной работы. Но системные администраторы, как правило, мужчины. Мне удалось наладить с ними работу, поняв простую вещь — нужно использовать их знания с максимальным эффектом для работы биллинга. Совместная работа была не конкуренцией, а взаимовыгодным симбиозом. Умение выстраивать такие отношения — основа работы в ИТ.

Немного глубже разовью эту тему. В ИТ, к сожалению, при переходе на управленческие позиции ты больше специализируешься как управленец, и меньше — как технический эксперт. Здесь важно найти компромисс — ты не можешь знать технологии настолько глубоко, как их знают эксперты, и должен им доверять.

— Вы себя больше считаете экспертом, чем управленцем?

— Скорее управленцем. При этом, быть хорошим управленцем, не зная базовых вещей в технологиях — невозможно. У меня уходит много времени на самообразование, саморазвитие. Взять бухгалтеров. Они могут научиться работать в какой-то бухгалтерской программе, и фактически на этом крупные этапы в обучении закончились. В ИТ такое невозможно — если ты останавливаешься, прекращаешь повышать свой уровень, то тебя сразу отбрасывает назад. Догнать уже зачастую невозможно. Я, конечно, уже не могу писать программы также хорошо, как раньше, но актуальность своих знаний мне поддерживать удается.

Что меня еще интересует с точки зрения знаний? Процессное управление, автоматизация. Причем, автоматизация ненавязчивая. Почему? Потому что как только она становится прокрустовым ложем, инициатива в ИТ умирает. Ведь айтишники — это наиболее свободомыслящие люди в нашей стране, жесткие регламенты им претят.

— Верно ли утверждение, что женщины-управленцы эффективнее, так как они более компромиссны?

— Не думаю, что есть разница между женщинами-управленцами и мужчинами-управленцами. Тут вопрос стоит в другой плоскости — есть те, у кого получается, а есть те, у которых это выходит хуже. При этом, женщинам-руководителям в ИТ приходится не так просто — наш восточный менталитет отводит женщинам иные роли — я лично знаю немало умных женщин, которые не защищали докторскую диссертацию лишь потому, что муж был кандидат наук. Впрочем, ситуация меняется в пользу женщин.

Я считаю, что самое главное — это уметь слушать других, выслушивать разные точки зрения, пропуская через себя, при этом, принимать взвешенные решения. Второе — умение доказывать свою позицию, защищать ее перед руководством, перед сотрудниками. В-третьих, это умение отстаивать своих сотрудников. Еще одно правило — если что-то случается плохое, то виноват руководитель. В то же время, если случается хорошее, то тебе желательно отойти в сторону и пропустить того, кто это сделал. По этой же причине мне трудно даются резюме — не очень корректно писать, что я «что-то делала, что-то внедряла» — в этом заслуга коллектива. Я бы сказала, что помогала в этом процессе подбором людей, организацией процессов.

— Неблаговидная роль — брать ответственность на себя, а в случае успеха уходить в сторону…

— У нас была конкретная ситуация — мы работали над одним проектом, внедрили его. И человек, который имел к нему довольно опосредованное отношение, пишет в резюме, что он выстраивал эту систему. Это не мой вариант.

— Какие качества нужно воспитать в себе, чтобы достичь успеха в бизнесе, где заправляет сильная половина человечества?

— Думаю, что очень важно быть любопытным. Должно быть интересно: а что там, собственно, дальше, за горизонтом? Применительно ко мне, я очень люблю математику, и всегда считала, что с ее помощью можно решить многие прикладные задачи. Люблю читать и много читаю еще со школьной скамьи. Еще, конечно, анализ, логика, здравый рассудок и немного везения.

— Каким проектом вы гордитесь?

— Один из уже реализованных проектов — запуск «Кселл» под руководством Халюк Эге. Я работала в компании руководителем биллинга, позже менеджером по ИТ. Это был фантастический проект. Когда в 1998 году Халюк-бей рассказывал нам о своем видении «Кселл» через 5 лет, то мы не верили ему. Зря — все осуществилось много раньше — через 3 года. Результат превзошел все наши ожидания.

— Какие цели для себя выставляете в карьере?

— Акционеры компании поставили перед нами амбициозные цели по выходу на коммерческий рынок. Я думаю, что на ближайшую перспективу мои задачи — это обеспечить рост уровня автоматизации систем, необходимых для успешного развития бизнеса — мы намерены выходить на первые позиции в качестве провайдера ряда ИТ-услуг в Казахстане.

— Завершу вопросом о том, что бы вы посоветовали женщинам, которые хотели бы идти в ИТ, но опасаются сделать первый шаг?

— Для начала займитесь английским языком, логикой, дальше можно попробовать себя в программировании или бизнес-аналитике. Сейчас возможности у женщин колоссальные, да и раньше их было много. Не бойтесь, учитесь, занимайтесь — другого способа просто нет. Начинайте с базовых позиций в компаниях. И никогда не забывайте, что вас мотивирует в этом процессе.