Как определить модель лицензирования для SQL Server в облаке

Что делать, если вы арендуете виртуальную среду?

С локально установленным Microsoft SQL Server вопрос лицензирования решается достаточно просто — посчитать пользователей или ядра сервера не составит труда. А вот что делать, если вы арендуете виртуальную среду, например, в облаке VMware хостинг-провайдера?

В этой статье мы кратко расскажем о вариантах лицензирования SQL-серверов, размещенных на виртуальных машинах в облаке.

Версии Microsoft SQL Server 2016

Microsoft предлагает 4 версии SQL Server 2016, но выпуски Developer и Express являются бесплатными и сильно ограничены в функционале, поэтому корпоративные заказчики выбирают Enterprise или Standard. Их различия в лицензировании заключаются в том, что Standard предлагает как вариант Server+CAL (Client Access License), так и Per Core (то есть на ядра процессора), а версия Enterprise лицензируется только по числу ядер.

— Лицензия CAL рассчитывается на каждого пользователя. Для любого сотрудника, который постоянно или периодически подключается к SQL-серверу, необходимо приобрести отдельную лицензию.

— Лицензия на ядра (PerCore) означает, что вы платите за каждое ядро центрального процессора, причем минимум, который можно купить, — 4 ядра. Такой тип лицензирования дает неограниченный доступ пользователей к серверу.

Обе модели лицензирования допускают установку только одного экземпляра SQL Server на каждый сервер.

Версия Enterprise стоит дороже, но и предлагает дополнительные возможности, такие как Advanced Corporate Business Intelligence, Enterprise Data Management, Advanced Security (более сложные возможности шифрования и аудита), а также ColumnStore и OLTP в памяти.

Для выбора оптимальной модели лицензирования ответьте на несколько вопросов, касающихся вашей инфраструктуры:

— Сколько ядер? Для серверов с числом ядер больше 4 потребуется несколько лицензий.

— Внутренний сервер или с внешним доступом? Если используется публичное приложение или веб-сайт, вы не можете использовать лицензию CAL, так как число пользователей неизвестно.

— Сколько пользователей будут иметь доступ к серверу? Если их число больше 30, имеет смысл использовать лицензию на ядра.

— Может ли ваш облачный провайдер предоставить лицензию? Поставщик услуг может помочь вам сэкономить на лицензиях, если имеет соглашение Services Provider License Agreement (SPLA), поэтому обязательно узнайте у него о возможности использовать модель с поддержкой собственных лицензий (BYOL) или о покупке лицензий в рамках договора на облачные услуги.

Microsoft SQL Server 2016 для виртуальных машин (инфраструктура IaaS)

Лицензирование SQL Server становится немного сложнее, когда вы начинаете использовать виртуальную инфраструктуру. Количество и тип лицензий будут зависеть от размера виртуальной среды и числа виртуальных серверов, на которых запущен SQL Server, а также от физического оборудования. Арендуя инфраструктуру IaaS, вы можете не знать параметры аппаратной платформы, поэтому уточните у своего облачного провайдера, какие способы лицензирования будут для вас наиболее выгодными.

Если вы арендуете сервер целиком, то можете запросить его конфигурацию, но в случае аренды виртуальной инфраструктуры VMware вам предоставят только ресурсы, которые могут быть распределены между несколькими хостами кластера и свободно мигрировать между ними для распределения нагрузки.

Если провайдер не предоставляет лицензии на SQL Server, то лучше всего сделать вид, что ваша виртуальная машина — это обычный физический сервер, который расположен в вашем дата-центре. Теперь вы можете выбирать между двумя моделями лицензирования, описанными выше. Расчет ядер проводится по числу виртуальных процессоров vCPU. Если их 1 или 2, то покупать лицензию придется для 4. Если вы будете использовать тип лицензирования CAL, то просто посчитайте число пользователей и купите одну лицензию на ВМ.

Если среда виртуализации вашего облачного провайдера предполагает миграцию виртуальной машины между физическими хостами (например, для работы VMware DRS или High Availability), то вам необходимо дополнительно приобрести Software Assurance. Это позволит использовать vMotion или другие методы переноса вашей виртуальной машины между хостами или виртуальными центрами обработки данных. Без SA ваш сервер должен находиться на одном хосте минимум 90 дней.

Так как лицензия привязывается к физическому серверу, а не к виртуальной машине, вы можете перемещать свой SQL Server на другой виртуальный сервер в пределах одного физического сервера или на другой физический, для которого также куплена лицензия.

Заключение

Лицензирование одного Microsoft SQL Server 2016 в виртуальной среде не сильно отличается от обычного физического — необходимо лишь выбрать модель и купить нужное число лицензий. Если вам требуется лицензировать несколько серверов SQL, то лучше обратиться к облачному провайдеру, у которого вы арендуете инфраструктуру IaaS, и подобрать наиболее выгодный способ. Возможно, вам даже не придется покупать что-то самостоятельно, а достаточно будет включить в договор аренды дополнительные услуги по лицензированию SQL.