5 советов для обеспечения успешного резервного копирования и восстановления

Если необходимость эффективного восстановления в случае непредвиденной ситуации понятна, то достижение этой возможности становится все более сложным.

В современном мире, где данные являются основой любого предприятия, их резервное копирование и восстановление переросло значение «пусть будет на всякий случай» в необходимое требование для обеспечения непрерывной работы бизнеса. Однако если необходимость эффективного восстановления в случае непредвиденной ситуации понятна, то достижение этой возможности становится все более сложным. Объемы данных растут по экспоненте, также усиливается их неструктурированность и увеличивается число мест хранения, а от времени восстановления зависят убытки компании, возникающие из-за простоев сервисов. Многие организации соглашаются с тем, что неспособны полностью восстановить необходимый объем данных в установленные сроки.

Существует множество проблем, из-за которых происходит потеря данных — от банального отказа источника бесперебойного питания до киберпреступности и стихийных бедствий. Это реалии современного бизнеса. И те компании, которые не готовы к решению этих проблем, будут иметь серьезные последствия. Каждая минута простоя бизнеса, связанная с процессом восстановления данных после сбоя или их утраты, связана как с финансовыми потерями, так и с падением производительности, уменьшением лояльности клиентов и ухудшением репутации компании.

Хорошо организованный процесс резервного копирования и восстановления данных имеет решающее значение для снижения рисков и минимизации финансовых потерь.

Технический директор MESAT компании Commvault Джоен Шиперс делится 5 лучшими советами для обеспечения успешного резервного копирования и восстановления данных.

1. Не надо резервировать все данные

На заре становления ИТ системные администраторы добавляли в планы резервного копирования все данные без разбора. Однако с ростом объемов хранимой информации, а также скоростью ее увеличения и разнообразием такая тактика уже не может быть успешной. И это не только невыгодно с экономической точки зрения, так как системы резервного копирования корпоративного класса дорого стоят, но и говорит о том, что компания плохо понимает, какие данные у нее есть, где, как и для чего они хранятся. Значительная часть данных, которые создаются в процессе работы, не имеют важного значения, фактически это мусор и осуществлять его резервное копирование совершенно бессмысленно. Дубликаты файлов, видеоконтент, дистрибутивы программного обеспечения, графические данные и многое другое, что должно храниться определенным образом на дешевых дисковых системах и не резервироваться.

Необходимо структурировать все хранимые данные, распределив их по областям бизнеса и значимости для него, это позволит в значительной мере оптимизировать резервное копирование и восстановление. Проведите аудит хранимой информации, и вы узнаете, что необходимо копировать для обеспечения непрерывности бизнеса в случае чрезвычайной ситуации и на какой срок, а что можно смело игнорировать и даже удалить. Существует множество современных решений, помогающих компаниям построить эффективную систему резервного копирования, включая как локальное программное обеспечение и аппаратные комплексы, так и облачные сервисы, позволяющие отдать на обслуживание сервисному провайдеру многие процессы.

2. Помните, что данные могут также успешно храниться в облаке, как локально

Ваша компания может хранить данные не только на локальных системах хранения данных, но и на различных облачных ресурсах. Как пользователи хранят свои документы в Dropbox, так и компания может переносить резервные копии на удаленное хранилище. Но тут надо обратить внимание на несколько моментов.

— Если вы арендуете виртуальную инфраструктуру IaaS, то облачный провайдер берет на себя ответственность за защиту данных при выходе из строя оборудования, катастрофах природного и техногенного характера, но не осуществляет резервное копирование. Это может быть дополнительной услугой, но по умолчанию она в большинстве случаев не предоставляется.

— Если используете услугу резервного копирования в облако провайдера, то необходимо учитывать скорость соединения с ним, чтобы правильно рассчитать время аварийного восстановления.

— Платформа, которую использует облачный провайдер, например VMware, может иметь ограничения при интеграции с вашей локальной инфраструктурой.

— Используя систему резервного копирования, предоставляемую облачным провайдером, вы тесно настраиваете свои ИТ-процессы с учетом этого, и вам будет непросто, если в будущем вы решите перенести все данные к другому поставщику услуг.

3. Проводите испытания вашей системы резервного копирования и восстановления

Хорошо, если есть настроенная система резервного копирования и восстановления. Но если она не проверена и не протестирована, вы не можете быть уверены в том, что она вообще работает. Обнаружить ее недееспособность при возникновении реальной катастрофы — огромный риск, который может обернуться серьезными проблемами. План резервного копирования бесполезен, если не проведено комплексное тестирование, охватывающее все аспекты его работы, начиная с восстановления определенных файлов при случайном удалении, заканчивая глобальным сбоем с потерей всех данных.

Нет теста — нет системы резервного копирования и восстановления! Составьте специальные планы проверки работоспособности системы, используйте автоматизированные инструменты для осуществления проверок, а также вручную создавайте стресс-тесты, чтобы убедиться, что все работает как надо. Комплекс таких мер сведет к минимуму стресс и трудности, связанные с планированием аварийного восстановления.

4. Не забывайте про свою систему резервного копирования и восстановления

После того как система резервного копирования и восстановления установлена, настроена и протестирована, компания не должна руководствоваться принципом «установили и забыли». ИТ-инфраструктура, ее решения и системы постоянно меняются, поэтому необходим активный план, который будет адаптироваться к этим изменениям. Например, сейчас очень популярна гиперконвергентная инфраструктура, а еще несколько лет назад она даже не существовала. Сегодня она может стать основой бизнеса, а следовательно, требует обязательного резервного копирования и восстановления. Если организация разработала план резервирования несколько лет назад, то он не учитывает новую инфраструктуру и не будет работать.

Разрабатывая стратегию резервного копирования и восстановления, необходимо добавить в нее процесс актуализации в случае изменения инфраструктуры или введения новых информационных систем: добавили новый сервис — изменили план резервированного копирования — протестировали его. Для осуществления этой политики также будут полезны автоматические и облачные платформы, которые обладают инструментами, помогающими компаниям эффективно справляться с происходящими изменениями.

5. Отсутствие системы резервного копирования и восстановления дороже, чем ее наличие

Современные системы резервного копирования и восстановления стоят дорого, их цена включает в себя систему хранения данных и специальное программное обеспечение. Можно уменьшить затраты, арендуя соответствующий сервис у облачного провайдера. Тогда вы будете платить только ежемесячную абонентскую плату за фактически потребляемое резервными копиями дисковое пространство.

Однако представьте, какие финансовые потери для бизнеса возникнут в случае технической ошибки или катастрофы. За любой простой в работе, связанной с предоставлением услуг или товаров клиентам, компания платит рублем, репутацией и авторитетом. Для возврата таких потерь требуется значительно больше времени, чем на восстановление данных или внедрение системы резервного копирования и восстановления.

Заключение

Игнорировать потребность в резервном копировании ценных данных — большая глупость для любой организации, которая может обернуться серьезными последствиями. Необходимо вовремя принять решение и выбрать подход для осуществления плана резервирования, а подсказать подходящее решение и технологию поможет облачный провайдер, так как специфика его работы тесно связана с хранением и обработкой данных виртуальной инфраструктуры.

Существует множество аппаратных решений для резервного копирования и восстановления, программных комплексов и облачных сервисов для резервного копирования в облако. Выбрав и внедрив любой из них, вы будете уверены, что ваша корпоративная информация надежно защищена.