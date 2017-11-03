Фишки Uber, о которых мало кто знает

Поскольку Uber постоянно работает над улучшением своего приложения, регулярно появляются опции, о которых пользователям необходимо знать.

Так, в числе последних новшеств — возможность сделать семейный аккаунт, вызвать машину для кого-то, разделить стоимость с другом, заказать поездки с несколькими остановками и возможность заблаговременно планировать поездку.

Итак, Uber дает возможность сделать семейный эккаунт и заказывать авто для родных. Каждый пользователь, добавленный в ваш семейный профиль, должен отвечать условиям предоставления услуг Uber. Для получения аккаунта пользователь должен быть совершеннолетним, т.е. старше 18 лет.

Чтобы создать семейный аккаунт, выберите «Настройки» в меню приложения, внизу страницы, в разделе «Профили» выберите «Добавить семейный профиль», затем выберите и пригласите членов своей семьи из списка контактов.

Первоначально можно пригласить только одного члена семьи за раз. Как только пользователь примет ваше приглашение, вы сможете пригласить уже других родственников. В семейном профиле можно зарегистрировать до 5 участников, включая вас.

Приглашенные члены семьи получат оповещение по электронной почте и push-уведомление или SMS. До принятия приглашения они будут отображаться в вашем семейном профиле со статусом «На рассмотрении».

Стоит учесть, что каждому из приглашенных необходимо установить приложение Uber, чтобы стать частью созданной вами виртуальной ячейки общества.

После того как члены семьи примут ваше приглашение, в их приложении появится новый способ оплаты — «Семейный профиль». Для подтверждения способа оплаты в семейном профиле используется предварительная авторизация карты: на вашем счете будет заблокирована определенная сумма. После проверки блокировка сразу отменяется, и эта сумма не списывается.

К слову, вы можете сами регулировать и менять способ оплаты вашего семейного профиля. Алгоритм таков: нажмите на свое фото вверху меню приложения, выберите «Семейный профиль», в меню нажмите «Оплата», выберите предпочтительный способ оплаты или добавьте новый.

Отслеживать поездки можно с помощью квитанций, которые автоматически отправляются на электронный адрес владельца профиля.

Еще одна интересная функция — разделение стоимости поездки с друзьями. Согласитесь, что любое бремя нести легче.

Если вы используете более позднюю версию приложения, то закажите поездку, потяните поле в нижней части экрана и нажмите на выбранный метод оплаты, нажмите «Разделить стоимость», введите контактные данные тех, кого хотите взять в путь и в долю. Если у вас установлена ранняя версия приложения, закажите поездку, выберите вариант «Разделить стоимость» внизу экрана, укажите имена или телефоны тех, с кем хотите разделить поездку. Каждый из приглашенных получит предложение разделить стоимость и может принять его. После принятия приглашения стоимость поездки будет разделена поровну между участниками поездки.

Если друг отказывается разделить стоимость или не использует необходимый способ оплаты, вы заплатите всю сумму. При этом текущие скидки на вашем аккаунте применяются только к вашей части стоимости поездки, но не ваших попутчиков.

Разделение стоимости невозможно после завершения поездки.

Также с недавних пор стало возможно через Uber заказать поездку с несколькими пунктами назначения. Открыв приложение, нажмите на поле «Куда», справа от этого поля нажмите на знак «+», далее выберите «Добавить остановку» и укажите первый пункт назначения. Учтите, что можно добавить не более двух дополнительных остановок. Затем нажмите «Сохранить». Остановки будут совершаться в порядке добавления. Чтобы удалить один из пунктов назначения, нажмите на крестик (Х). Старайтесь, чтобы длительность каждой остановки не превышала 3 минут. В противном случае стоимость поездки может измениться.

Важно помнить, что при использовании этой функции разделить с другими пользователями можно только стоимость всей поездки, а не разные отрезки пути между остановками.

Еще одна удобная функция от Uber, позволяющая эффективно использовать ваше время, — планирование поездок — минимум за 15 минут и максимум за 30 дней до ее начала.

Чтобы запланировать поездку, нажмите на значок автомобиля и введите параметры поездки, т.е. дату, время, место посадки, пункт назначения и тип поездки, а также ознакомьтесь с предварительной стоимостью, подтвердите заказ и нажмите «Запланировать». При этом у вас есть возможность в любой момент до начала поездки изменить ее параметры или отменить. В день поездки вы получите напоминание о заказе и уведомление о выезде к вам автомобиля. При необходимости мы также сообщим вам о возможных изменениях тарифа.

Заранее спланированную поездку можно отменить бесплатно, если ее время еще не пришло (например, за 30 минут до поездки и тд). Если же система уже назначила водителя на ваш предварительный заказ и вам пришло оповещение об автомобиле, то и тут правило бесплатной отмены в течение 5 минут действует, за исключением тех случаев, когда водитель был так близко и уже приехал к вам на заказ.

Стоимость запланированной поездки рассчитывается по тарифам, действующим во время этой поездки, с учетом пиковых коэффициентов в период повышенного спроса.

Uber отслеживает доступность автомобилей, чтобы обеспечить их наличие в период времени, на который запланирована ваша поездка, но без предоставления гарантии. В редких случаях, когда система не может найти свободный автомобиль, мы сразу же сообщим вам об этом.

Ну и последняя новинка от Uber — возможность заказать автомобиль для кого-то из списка контактов. Если раньше это приходилось делать вручную, договариваясь с водителем, то теперь процесс автоматизирован.

При выборе точки, не соответствующей вашему местоположению, приложение спрашивает, для кого предназначена поездка — для вас или для кого-то другого. Выбрав второй вариант, в открывшейся адресной книге выберите контакт. После этого останется лишь выбрать точку назначения и отправить запрос.

Пассажир получит текстовое сообщение с именем водителя и номером телефона, а также ссылкой на отслеживание его движения. Водитель, в свою очередь, увидит имя человека и тоже сможет связаться с ним.